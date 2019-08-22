Пока волонтеры искали 55-летнего мужчину, похитители переписали его дом на себя

История исчезновения и внезапного возвращения 55-летнего краснодарца Валерия Дударева обрастает все новыми подробностями. Выяснилось, что дом, куда мужчина чудом вернулся живым, ему уже не принадлежит.

- Подтвердились все наши опасения. За время пропажи папы у нас забрали жилье, - делится с «КП» - Кубань» дочь Валерия Евгения. - Пришел ответ из Росреестра. Наше родительское жилье оформлено на некоего Израилова Армена Арутюновича (имя изменено — авт.). Договор купли-продажи заключен на 2 млн рублей 23 июля. То есть спустя несколько дней после пропажи папы. Естественно, никаких денег он за дом не получал.

Для переоформления жилья (продажей называть произошедшее вряд ли правильно) людям, укравшим Валерия Дударева, хватило только его паспорта.

- Другие документы никак не могли у него оказаться: свидетельство о праве собственности в это время было у меня, - продолжает Евгения. - А значит, его либо сделали заново, либо те, кто оформлял сделку, закрыл на это глаза.

Дом продавался за смешные 100 тысяч рублей

Мошенникам хватило всего недели, чтобы лишить семью Валерия Дударева жилья на улице Кузнечной - в самом центре кубанской столицы.

- Там до сих пор прописана моя сестра Виталина с несовершеннолетней дочерью, - говорит Евгения. - И без участия органов опеки продавать жилье запрещено законом. Но кто-то провернул все это.

Надо сказать, что дочери с самого начала поисков заявляли о том, что отца могли украсть черные риэлторы. Спустя три дня после того, как его увезли в неизвестном направлении, на сайте продажи недвижимости появилось объявление. Покупателям предлагали приобрести дом Дударева за смешные 100 тысяч рублей. Под ним был опубликован телефон отца Виталины и Евгении, но он был недоступен.

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- Это, наверное, было сделано намеренно. Чтобы потом сказать, что он сам все добровольно продал, - продолжает Евгения.

Условия, в которых мужчину содержали, он помнит смутно. Все это время его чем-то дурманили. Отобрали паспорт и телефон. Для финального действа, по крайней мере родственники Валерия в этом убеждены, его вывезли на Всесвятское кладбище.

- Отец помнит, что что-то подписал все-таки от страха, - говорит дочь Валерия. - А потом сбежал. Но, видимо, для оформления дома чего-то им все-таки не хватило, потому что уже несколько раз соседка видела каких-то людей у дома, а вечером там горел свет. Как будто что-то искали.

Валерий запил, когда умерла женаФото: Личный архив героя публикации

Но в полиции отказались возбуждать уголовное дело. Ничего подозрительного в ситуации с блужданиями очередного пьянчужки они не нашли.

- Полицейские обнаружили мужчину у его дома, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по Краснодару. - Он рассказал, что все это время находился с приятелем в районе улицы Красных Партизан. Никаких заявлений по поводу издевательств над собой или незаконного удерживания он не подавал.

Паспорт, следуя этой логике, он сам же и потерял. А жилье за копейки решил продать с перепоя.

- На бездействие следователей мы написали жалобу в прокуратуру, но юристы нам сказали, что сейчас начнется ведомственная катавасия с бесконечными отказами в возбуждении уголовного дела, - говорит Евгения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Специалист по сделкам с недвижимостью Елена Ксенофонтова в эфире радио «Комсомольская правда» 91.0 FM посоветовала родным Валерия Дударева настаивать на возбуждении уголовного дела.

- Подобные мошеннические схемы действуют еще с 90-х годов. В данном случае дочерям Валерия Дударева нужно срочно переписать заявление в полицию, четко указав статьи уголовного кодекса, - говорит юрист. - Ему угрожали - тогда статья 107,119 УК, похищали - статью указать, мошенничество - указать. Настаивать на открытии уголовного дела. Кроме того, со всем этим необходимо идти в суд. И требовать отмены сделки, потому что она совершена, когда мужчина не отдавал отчет своим действиям. Я готова помочь родным отбить дом у мошенников.

КСТАТИ

Оказывается, защититься от нечистых на руку охотников за недвижимостью возможно, если подать заявление в Росреестр об обязательном присутствии собственника при заключении сделки.

- Мы сейчас активно пропагандируем такой способ обезопасить себя от мошенников, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства. - При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая мера, предусмотренная Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника, направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации

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