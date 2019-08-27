Появилось видео из ночного клуба с 17-летней волейболисткой, ставшей жертвой экс-полицейских в Анапе

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Резонансный случай на пляже в Витязево сейчас обсуждают все. Мало того, что жертвой изнасилования стала 17-летняя спортсменка, так еще и злодеями оказались правоохранители. Оборотни в погонах уже лишились работы, отстранили от должности и начальника отдела МВД России по Анапе.

Главных героев этого действа отправили в следственный изолятор на время следствия. А тем временем неизвестные загрузили в Сеть видео из ночного клуба в селе Витязево, на котором якобы фигурирует 17-летняя волейболистка. Источник утверждает, что девушка отправилась на дискотеку сразу после происшествия на пляже.

Однако эта информация вызывает большие сомнения. Качество видео не позволяет определить, действительно ли на ролике та самая спортсменка. К тому же «КП» - Кубань» сопоставила время. Согласно официальным данным, в полицию тренер волейболистки позвонил в 05:20 26 августа. Тогда как сами подозреваемые в половой связи со спортсменкой правоохранители заметили ее с молодым человеком около 04:00 (точного времени они назвать не могут – Авт.). А на кадрах видео, которое неизвестные слили в Сеть, отчетливо видно, что записано оно было в 04:13. К тому же после надругательства правоохранители сами же подвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», а значит заскочить еще и в ночной клуб жертва полицейских просто не могла.

Но в любом случае в обстоятельствах этого резонансного преступления будут разбираться следователи.

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История, произошедшая на пляже в Витязево, получила такой общественный резонанс, что уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе. А сейчас стали известны личности героев громкой истории (читайте далее)