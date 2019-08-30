2019-08-30T17:04:41+03:00
Происшествия

Полицейский, склонивший 17-летнюю волейболистку к сексу в Анапе, не чист перед законом

Он взял кредит в банке и уже два года не отдает [фото]
Ольга СУХОВАМирослава ЧЕРНАЯ
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Решение суд вынес еще в 2017 году.Решение суд вынес еще в 2017 году.
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Адвокат 28-летнего полицейского из Анапы Леонида П. Юрий Гапеев, который заявил, что его подзащитный ни в чем не виноват, резко перестал общаться с журналистами. Хотя до этого охотно раздавал комментарии.

Он перестал отвечать на звонки, а на сообщения лишь пишет в ответ: «Не комментирую!».

Хотя ранее говорил, что у его клиента не было никакого секса с 17-летней волейболисткой из Липецка. Мол, девушка все сама придумала.

Сотрудника ПСС Леонида П. и его коллегу Рустама Н. арестовали за секс на пляже с несовершеннолетней спортсменкой.

Вообще-то, когда они дежурили, их было трое, но сидят только Рустам и Леонид.

26 августа трое пэпэсников в четыре утра ходили по пляжу. Увидели предающуюся плотским утехам парочку, и стали снимать на мобильник. Якобы чтобы зафиксировать нарушение порядка. Когда подошли ближе, влюбленные дали деру, но девушку успели поймать. Когда она сказала, что ей еще нет 18, пригрозили ей учетом в отделе по делам несовершеннолетних. Испугавшись, девушка согласилась на все условия мужчин.

Пока двое полицейских занимались сексом, третий просто стоял рядом и наблюдал. Потом волейболистку отвезли в спортивный комплекс «Волейград», где она проходила сборы.

Шум поднял тренер девушки, которому та и рассказала обо всем, что случилось на пляже.

- В отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Больше в ведомстве дело не комментируют.

Но, как оказалось, один из подозреваемых полицейских – тот самый Леонид П., сам не чист перед законом. За ним числится крупный штраф, который он не оплатил – почти 80 000 рублей.

Сейчас на нем висит 79157 рублей. А еще исполнительский сбор сверху - 5541 рубль.

Сейчас на нем висит 79157 рублей. А еще исполнительский сбор сверху - 5541 рубль.

- Этот человек взял у нас потребительский кредит, первое время платил, а потом перестал, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в банке «Сетелем». – Как и во всех подобных случаях, мы обратились в суд о взыскании с него денег.

Служитель Фемиды вынес решение, причем еще в 2017 году. Но заемщик не спешит погашать задолженность. Сейчас на нем висит 79157 рублей. А еще исполнительский сбор сверху - 5541 рубль.

- Как правило, злостными считаются штрафы за нарушение ПДД. За этим строго следят, особенно отслеживают маленькие суммы за превышение скорости, к примеру. А кредиты сейчас почти у каждого и долги по ним не являются основанием, чтобы сделать выговор сотруднику или чего еще хуже - уволить сотрудника, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

А тем временем родители спортсменки абсолютно не комментируют произошедшее. Общаться со СМИ они не готовы, как и губить карьеру дочери. Как говорят знакомые семьи, отец и мать девочки всю жизнь посвятили тому, что помогали и поддерживали дочь на всех соревнованиях. Потому готовы защищать ее честь и достоинство, а все слухи оставлять без комментариев.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий, а также готова выслушать всех заинтересованных сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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