Хулиганство группой лиц: пятерым участникам перестрелки у Вишняковского рынка в Краснодаре предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение пятерым участникам перестрелки у Вишняковского рынка в Краснодаре, в которой погиб 27-летний мужчина. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Всех задержанных, а это мужчины с Северного Кавказа в возрасте от 28 до 37 лет, обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Выстрелы раздались в центре Краснодара в ночь на 21 августа. По версии следствия, произошел бытовой конфликт между приезжими из республик Северного Кавказа, участниками которого стали не менее 30 человек.

- В ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом, один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тяжелораненый молодой человек скончался в больнице. Кроме того, пострадали еще два человека.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ в течение нескольких дней задержали подозреваемых в стрельбе в Краснодаре и Сочи. Все задержанные помещены под стражу. Во время обыска у одного из них нашли огнестрельное нарезное охотничье ружье.

- Между тем, 24 и 28-летние подозреваемые от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск, - добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся судебно-медицинские, генетические, химические и баллистические экспертизы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, в ночной перестрелке в районе Вишняковского рынка Краснодара пострадали двое. Было произведено не менее 30 выстрелов. Их на скорой увезли в больницу. Спасти одного из них - 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, не удалось. Он получил два огнестрельных ранения. Второй сейчас находится в клинике с раной предплечья, но он заверял, что просто прохожий и пострадал случайно. Но и его допрашивают следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727430" frameborder="0"></iframe> Новое видео перестрелки в Краснодаре.Видео: Кубанские новости

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