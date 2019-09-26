Останки знаменитого танкера «Руссильон» уберут из акватории Черного моря

В Туапсинском районе уберут останки знаменитого танкера «Руссильон», севшего на мель в 1967 году. 3 декабря судно стояло на якоре на внешнем рейде Туапсе. Половина команды была на берегу в увольнении. Резкие порывы ветра сорвали танкер с якоря и вынесли на прибрежную отмель, где был очень сложный, «коварный» подводный рельеф.

Все попытки вытащить судно из клина не увенчались успехом. Очень быстро «француз» стал местной достопримечательностью.

Танкер быстро стал местной достопримечательностью.

Сотни туристов из разных уголков России приезжали сюда, чтобы сделать снимок на память. К танкеру даже пустили экскурсии.

Сотни туристов, приезжающих отдыхать на Черное море, непременно взбирались на танкер ради снимка. Фото: zenya.info

Но вскоре судно, признанное затонувшим в 1979 году, стало ржаветь. В целях безопасности основную часть танкера демонтировали. А в 2005 году судно выкупил мужчина, рассчитывая сдать на металлолом. И судя по тому, что от него осталось, сделал это успешно.

Правда, ржавые останки стали загрязнять акваторию Черного моря, потому прокуратура обратилась в суд.

- В результате долгого воздействия морской воды танкер утратил свои потребительские свойства. Он не может подлежать эксплуатации и использованию по функциональному назначению, - объяснили «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Специалисты заключили, что затонувшее судно - отход подвергнутого коррозии металла, который выделяет химически опасные вещества, в связи с чем создает угрозу загрязнения.

Сейчас от танкера почти ничего уже не осталось. Фото: flot.com

Иск рассматривал Гиагинский районный суд, а все потому, что в 2018 году у «француза» появился новый владелец - житель Адыгеи Сапронов И.М.

- Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в суде. - На собственника судна возложена обязанность по подъему затонувшего судна «Roussilion» из акватории Черного моря.

Проследит за этим сочинская природоохранная прокуратура, которая взяла исполнение решения на особый контроль