2019-09-26T14:59:48+03:00
Общество

Останки знаменитого танкера «Руссильон» уберут из акватории Черного моря

Сделать это должен его нынешний владелец из Адыгеи [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
«Руссильон» в 1980-е годы прошлого столетия.«Руссильон» в 1980-е годы прошлого столетия.
Изменить размер текста:

В Туапсинском районе уберут останки знаменитого танкера «Руссильон», севшего на мель в 1967 году. 3 декабря судно стояло на якоре на внешнем рейде Туапсе. Половина команды была на берегу в увольнении. Резкие порывы ветра сорвали танкер с якоря и вынесли на прибрежную отмель, где был очень сложный, «коварный» подводный рельеф.

Все попытки вытащить судно из клина не увенчались успехом. Очень быстро «француз» стал местной достопримечательностью.

Танкер быстро стал местной достопримечательностью.

Танкер быстро стал местной достопримечательностью.

Сотни туристов из разных уголков России приезжали сюда, чтобы сделать снимок на память. К танкеру даже пустили экскурсии.

Сотни туристов, приезжающих отдыхать на Черное море, непременно взбирались на танкер ради снимка. Фото: zenya.info

Сотни туристов, приезжающих отдыхать на Черное море, непременно взбирались на танкер ради снимка. Фото: zenya.info

Но вскоре судно, признанное затонувшим в 1979 году, стало ржаветь. В целях безопасности основную часть танкера демонтировали. А в 2005 году судно выкупил мужчина, рассчитывая сдать на металлолом. И судя по тому, что от него осталось, сделал это успешно.

Правда, ржавые останки стали загрязнять акваторию Черного моря, потому прокуратура обратилась в суд.

- В результате долгого воздействия морской воды танкер утратил свои потребительские свойства. Он не может подлежать эксплуатации и использованию по функциональному назначению, - объяснили «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Специалисты заключили, что затонувшее судно - отход подвергнутого коррозии металла, который выделяет химически опасные вещества, в связи с чем создает угрозу загрязнения.

Сейчас от танкера почти ничего уже не осталось. Фото: flot.com

Сейчас от танкера почти ничего уже не осталось. Фото: flot.com

Иск рассматривал Гиагинский районный суд, а все потому, что в 2018 году у «француза» появился новый владелец - житель Адыгеи Сапронов И.М.

- Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в суде. - На собственника судна возложена обязанность по подъему затонувшего судна «Roussilion» из акватории Черного моря.

Проследит за этим сочинская природоохранная прокуратура, которая взяла исполнение решения на особый контроль

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Туапсинского района»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Коммунисты обратили внимание депутатов Заксобрания на спад в кубанском животноводстве
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах
Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили
В Краснодаре откроется мультимедийная выставка
В конце сентября в Краснодаре зацвели каштаны
В Крымском районе женщина из ревности убила сожителя и несколько дней жила с его трупом
В Калининском районе открылась новая врачебная амбулатория
В 2020 году краснодарских школьников будут перевозить 166 новых автобусов
Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Хулиганов, разбивших вазоны в Горячем Ключе, задержали
В Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле
На Кубани урожайность зерновых и технических культур выше прошлогодней
Житель Кубани попал в ДТП в Воронежской области
В Краснодаре на 20 улицах построят новые тротуары
Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение
Евгений Дитрих и Кондратьев обсудили реализацию проектов на Кубани
В Анапе в археологическом музее пройдет турнир «Меч Черноморья»
Хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж
В Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей