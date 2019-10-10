2019-10-10T10:21:03+03:00
Происшествия

Лечили дома: в Сочи дело в отношении матери погибшего ребенка-маугли направили в суд

Родители, помешанные на духовных практиках, не доверяли врачам [фото]
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В течение всей беременности Екатерина ни разу не обратилась к врачу.В течение всей беременности Екатерина ни разу не обратилась к врачу.
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Расследование громкого уголовного дела в отношении 34-летней Екатерины Трофимовой (имя и фамилия изменены - Авт.) окончено. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну Матвею.

Эта история прогремела в Сочи, когда в дагомыскую «инфекционку» поступил ребенок в тяжелом состоянии. Постоянно плачущей крохе поставили капельницу, а затем перевели в Центр охраны материнства и детства города. Мальчика отвезли в реанимационное отделение, где его подключили к датчикам, положили под аппарат жизнеобеспечения.

Врачи стали выяснять, что же произошло. Выяснилось, что ребенок не числится в базе данных. По документам, его просто не существовало.

Под аппаратами жизнеобеспечения ребенок находился больше недели. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под аппаратами жизнеобеспечения ребенок находился больше недели.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Причиной тому стала принципиальная позиция родителей. В прошлом у них был печальный жизненный опыт - они потеряли ребенка. С тех пор врачам не доверяли и зареклись никогда в больницу не обращаться.

Екатерина узнала о своей второй беременности летом 2018-го, но на учет становиться не спешила. Более того, родила дома, без врачей и медсестер. Помогал появиться на свет ее супруг - 40-летний Олег (имя и фамилия изменены - Авт.).

Супруги решили, что на свет их мальчик должен появиться дома.

Супруги решили, что на свет их мальчик должен появиться дома.

- По словам пары, роды прошли хорошо, с ребенком все было в порядке, каких-либо видимых повреждений у него не было, - сообщал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

И все, по их мнению было хорошо, пока 23 июня около полудня Матвей впал в полусонное состояние. А когда просыпался, срыгивал молоко и опять засыпал... Спал много - почти 16 часов в сутки. Когда просыпался, мама вновь дала ему грудь, но малыш снова срыгнул.

- А потом малыш стал худеть, резко сбросил вес. Температуры у него не было, мы не чувствовали, - отвечала на вопросы правоохранителей Екатерина.

Лишь спустя два дня, когда состояние Матвея ухудшилось, родители отвезли его в больницу, где малыш скончался.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Супруги не первый год занимались духовными практиками, проводили тренинги.

Супруги не первый год занимались духовными практиками, проводили тренинги.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. В случае, если женщину признают виновной, ей грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок. Но не исключено, что женщина окажется за решеткой - в тюрьму ее могут посадить на 2 года.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» удалось узнать, что супруги в последние годы занимались духовными практиками. Трофимовы проводят мотивационные коучинги, предлагают снять и порчу. Например, с проклятиями и приворотами они готовы были разобраться за 5000 рублей. Такую сумму они брали за 1 сеанс - как правило, чтобы добиться результата, требовалось гораздо больше. Так семья зарабатывала на жизнь.

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Летом 2018-го Екатерина узнала, что беременна. Вот только наблюдаться у врачей она отказывалась. Более того, рожать решила дома, без врачей и медсестер. Свое решение правоохранителям пара объяснила просто - врачам медикам они не доверяли и просто не видели в них надобности (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В сочинской больнице от инсульта умер ребенок-маугли

Малыш появился на свет 25 апреля 2019 года. Роды принимал Олег. Ребенка они кормили грудным молоком, на учет в поликлинику не поставили. По документам, ребенка просто не существовало (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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