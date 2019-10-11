2019-10-11T14:06:32+03:00
Происшествия

Пропавшую в Анапе 16-летнюю школьницу нашли живой

Сейчас с ней разговаривают правоохранители
Евгения СОРОКА
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Девушка не пострадала.Девушка не пострадала.
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16-летняя девочка из анапского хутора Чекон найдена. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые начали распространять объявления о пропаже.

Школьница исчезла 4 октября. Утром, когда мама ушла на работу, девушка ушла в неизвестном направлении. Педагоги в школе ее не видели, не встретили и одноклассники. Несколько безуспешных попыток дозвониться до пропавшей дочери привели отчаявшуюся женщину в отдел полицию. Там она написала заявление об исчезновении девочки.

По факту пропажи несовнршеннолетней в СУ СК по Краснодарскому краю даже организовали доследственную проверку.

Разыскивали школьницу больше пяти суток и, наконец, ее удалось разыскать, причем в родном городе.

- Девушка найдена живой на территории Анапы, она не пострадала, с ней все в порядке, - подтвердили информацию «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пропавшую школьницу никто не похищал. 4 октября она ушла из дома и отправилась жить к отцу. При проверке информация подтвердилась. Сейчас с девушкой беседуют правоохранители, после чего ее передадут законному представителю - матери.

А тем временем, судьба еще двоих подростков, пропавших в этом году, по-прежнему неизвестна. В столице Адыгеи продолжают разыскивать 16-летнюю Дашу Шопину, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство». Ничего не дала ни проверка данных сотовых операторов, ни просмотр видеорегистраторов, ни опрос свидетелей - о местонахождении детей никто не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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