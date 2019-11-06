«Тело бы никогда не нашли, если бы подозреваемый не показал»: Появилось видео с места убийства 16-летней Даши Шопиной

47-летнему мужчине предъявили обвинения в разбойном нападении и убийстве 16-летней девочки. Напомним, Дашу Шопину искали на протяжении пяти месяцев, родители школьницы были уверены - дочь вернется домой. Однако чудо не произошло...

Она возвращалась из лицея в Майкопе накануне последнего звонка в тот злосчастный день, 24 мая. Но ни дома, ни на тренировке по волейболу в отцовском универе так и не появилась. На единственных кадрах, которые запечатлели путь девочки, видно, как Даша входит в парк - больше ее никто не видел.

Как выяснилось, дальше школьница решила пойти вдоль берега реки Белой. Именно там она встретилась с 47-летним бывшим зэком. Он ранее был судим за убийство женщины и кражу. Его жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее, однако экспертиза показала - изнасилования не было. Его осудили - в тюрьме он пробыл 13 лет. Однако не досидел 1,5 года - умудрился добиться условно-досрочного освобождения. Из колонии он вышел в марте 2012 года.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим. На свободу вышел в 2012-м

- По поручению органов следствия сотрудники уголовного розыска МВД России по Республике Адыгея организовали оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку алиби этого мужчины, его круга общения, - рассказывают в СК России. - После получения всех необходимых сведений он был задержан.

При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Сначала мужчина говорил, что просто нашел телефон девушки и даже указал место - рядом с бассейнами в парке. Однако позже под давлением улик стал давать признательные показания.

- Он сообщил, что 24 мая, находясь на правом берегу реки Белой в Майкопе, он совершил разбойное нападение на девушку и ее убийство, - передают слова задержанного следователи.

Во время проверки показаний на месте он указал место захоронения девочки.

Видео с места убийства Даши Шопиной Видео: СК России.

- В результате слаженной совместной работы сотрудников отдела криминалистики следственного управления СКР по Республике Адыгея, республиканских МВД России, МЧС России, Росгвардии, волонтерской организации «Лиза Алерт» обнаружено тело школьницы с телесными повреждениями, - добавляют в СК России.

По словам следователей, если бы не он убил, то девушку никогда бы не нашли. Она была под грудой мусора. Правоохранителям пришлось вручную разгребать тонны отходов. Лишь вчера удалось обнаружить тело девушки. Она, по словам следователей, узнаваема даже по фото. Из одежды на ней была лишь блузка.

Тело было под грудой строительного мусора. Фото: СК России

Сам подозреваемый сейчас уводит правоохранителей от обвинений в изнасиловании. На данный момент мужчине вменяют «Убийство» и «Разбой». Однако СК ждет результаты экспертиз. Специалистам понадобится пять дней, чтобы определить причину смерти.

Дашу до сих пор ждут в родном лицее - в журнале она числится до сих пор.Фото: Евгения ОСТРАЯ

Однако в родном лицее Дашу по-прежнему ждут, фотографию девочки в черной рамке ставить не спешат.

- Мы ждем результаты экспертиз, - говорит руководство заведения.

В журнале Даша все еще числится.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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