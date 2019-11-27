Машу игнорировали на работе и она просила у нас совета: друг погибшей следовательницы рассказал о травле девушки в УВД Сочи

О том, что у 23-летней Марии Клочковой – следователя УВД Хостинского района Сочи были проблемы на работе, знали все. И не только ее родня. Девушка, тело которой нашли 23 ноября в служебном кабинете, жаловалась на коллег и своим друзьям-однокурсникам.

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- Маши не стало в субботу, а за четыре дня до этого она звонила мне, просила совета, - рассказывает однокурсник девушки, попросивший не называть его имени. Мария Клочкова в июне окончили Краснодарский университет МВД, а в сентябре уже вышла на службу. – Она была в хорошем настроении, смеялась в трубку. Ей нужно было протокол составить, спрашивала, как лучше это сделать. Маша часто у меня совета просила, ей ведь в отделе никто не помогал никогда. Когда она первый раз обратилась, это было, когда она только пришла в полицию на службу, я даже спросил, мол, а почему она у коллег не узнает. Маша ответила, что они ей ничего не рассказывают. Я знал об обстановке в ее отделе, но что настолько ей тяжело там было, она не говорила никогда. Мы всегда смеялись, когда она звонила с очередной просьбой помочь с отчетами. И я уже и не спрашивал больше, почему коллеги ее игнорируют. О том, что Мария Клочкова будет служить в полиции не родного Апшеронска, где она выросла, а в Сочи, девушка знала еще на последнем курсе университета.

Мария Клочкова

- В Апшеронске в УВД не было места, поэтому Машу отправили по распределению в Сочи, - говорит однокурсник. - Она радовалась, что будет работать на курорте. Сняла там квартиру, меня в гости звала, но я так и не успел к ней доехать...

Но на службе, о которой так мечтала, Маша не нашла понимания со стороны коллег. Она очень скучала по дружному коллективу. Такому, как у нее был в институте.

- Мне так не хватает дружеской обстановки, чтобы можно было посмеяться вместе, обсудить что-то, получить совет, - жаловалась другу Мария.

- В нашем взводе было 24 человека, четверо - девчонок. Мы были очень дружны, почти как одна большая семья. Все про всех знали, помогали. Первые два курса мы ведь все вместе в общежитии жили, бегали другу к другу на ужины. Делились продуктами, которые родители предавали, - продолжает однокурсник Марии Клочковой. – Мы и после того, как окончили вуз, встречались друг с другом. А на выпускном вообще договорились, что всем взводом будем приезжать друг к другу на свадьбы. Только недавно, когда женился наш однокурсник, приехали все, кроме Маши. У нее было много работы, она не смогла. Но она звонила, и поздравила жениха с невестой по телефону.

Мария Клочкова хоть и закончился институт с красным дипломом, заучкой не была. Она всегда много читала и занималась спортом.

- У нас после учебы был час личного времени, Маша сразу бежала на университетскую спортплощадку – она же со школы еще легкой атлетикой занималась, всегда себя в форме держала, - добавляет однокурсник. – А когда из общаги съехала на третьем курсе в квартиру, ходила в зал три раза в неделю.

Девушка занималась спортом и окончила вуз с красным дипломом

А еще Маша хорошо готовила и к ней ребята любили заглядывать на ужин.

- Мы могли любой из наших девчонок позвонить, и Маше в том числе, и сказать, чтобы готовили что-нибудь, потому что есть хочется, - вспоминает однокурсник. – Маша никогда не говорила, что у нее пустой холодильник. Она всегда угощала вкусными блюдами – картошечкой с мясом, выпечкой. А когда ей родители передавали передачку из дома – звала нас на огонек. Мы собирались все вместе, смеялись, шутили много. Очень жалко, что ее больше нет с нами.

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