После крушения вертолета Минобороны, полеты Ми-28 на Юге страны приостановили

Всю ночь спасатели собирали обломки рухнувшего под Кореновском военного вертолета Ми-28. Машина разбилась около 23:00 11 декабря после взлета.

На борту не было боекомплектов, поэтому серьезных разрушений на земле не было. Но, к сожалению, два пилота погибли на месте Это командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, 44-летний майор Руслан Кушниренко. Оба летчика – с большим боевым опытом, работали в Сирии, в Южной Осетии в 2008 году.

Последнее время летали на современном Ми-28, который еще называют «Ночным охотником». Эта машина создана для сложных метеоусловий, она способна «видеть» в темноте. А тут вдруг один из надежных вертолетов рухнул. Одна из возможных причин ЧП - техническая неисправность машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749296" frameborder="0"></iframe> На Кубани разбился военный вертолет Ми-28.Оба пилота погибли

На фото командир экипажа Александр Склянкин (слева) и заместитель Руслан Кушниренко.

- Поэтому сейчас в Южном военном округе все полеты Ми-28 временно прекращены – до выяснения всех причин ЧП, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в военных кругах.

На месте крушения борта спасатели рано утром, 12 декабря нашли «черные ящики». Их передали на расшифровку, которая и поможет установить точные причины авиакатастрофы.

Летчик с 25-летним стажем сообщил «КП», что причиной трагедии мог быть и человеческий фактор.

- Хотя машина и предназначена для работы в плохих метеоусловиях, нельзя забывать, что за штурвалом сидят люди, - сказал "КП" пилот Евгений М. - У летчиков в условиях плохой видимости довольно часто происходит потеря пространственной ориентации. В темную ночь, особенно над водой, в плотном тумане или снежном ударе может показаться, что земля – это небо, а небо – это земля. Если ощущения перебороть не получается, то пилот дергает штурвал, переворачивает вертолет. Это происходит на уровне инстинктов, несмотря на то, что приборы показывают «в норме», мозг путается. Это происходит и у новичков, и у опытных пилотов. Здесь все зависит от команды. Они должны поддерживать друг друга, контролировать. Ну и самообладание, конечно.

Вертолет Ми-28Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

ТТХ ВЕРТОЛЕТА

МИ-28 – боевой вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огня танков и другой бронированной техники. Эта машина прекрасно работает на сверхмалых высотах. Она может скрываться за складками местности, и, таким образом, действительно, как охотник, незаметно подкрадываться к цели.

Экипаж рассчитан на 2 человек

Максимальная скорость полета 282 км/ч

Дальность полета с нормальной взлетной массой 460 км.

Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749296" frameborder="0"></iframe> На Кубани разбился военный вертолет Ми-28.Оба пилота погибли

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