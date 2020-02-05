Собственникам затопленных домов на Кубани выплатят компенсацию

Горячий Ключ, станицы Саратовская и Пятигорская, Туапсинский район, села Дефановка и Фанагорийское – эти населенные пункты были подтоплены горными реками в ночь на 4 февраля. Из-за обильных дождей уровень воды поднялся до критической отметки.

Фото: соцсети.

За несколько часов в горных районах Кубани выпало почти 100 мм осадков. Из-за этого в селе Дефановка было подтоплено 20 придомовых территорий, на 15 см затопило огороды и дороги. В дома вода не заходила.

Водный шквал обрушился и на Горячий Ключ – вышли из берегов реки Кавярзе и Чепси. В результате в селе Фанагорийское было затоплено две улицы, в 8 домовладений зашла вода.

Фото: пресс-служба Горячего Ключа.

В станице Пятигорской были затоплены полсотни придомовых территорий и хозпостроек.

До того, как стихия ударила по району, МЧС рассылало экстренное предупреждение. И самый сильный удар стихии приняла на себя станица Саратовская, расположенная в низине Горячеключевского района. Здесь произошел перелив через насыпь и подтопление части дороги. Затопило улицу Островского, на ней проживают 52 человека в 27 домах. На время ЧП местные жители создали запас продовольствия, администрация совместно с МЧС организовали лодочное сообщение с отрезанным участком станицы. В местной школе был создан пункт временного размещения на 200 человек, там предоставляют горячее питание.

Фото: пресс-служба Горячего Ключа.

- Собственникам домов, в которые зашла вода и пострадало имущество, будет выплачена компенсация, точная сумма пока неизвестна, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа. - Уровень воды в реках опустился до благоприятной отметки, станица Саратовская тоже освобождена от затопления. В городе сейчас откачивают воду с двух улиц – Луговой и Ручейной. Там работают ассенизаторские машины, пожарные, мотопомпы. Ждем также помощь из Краснодара – работы по расчистке еще много.

Фото: соцсети.

По данным краевого МЧС, в ближайшее время подобного ЧП больше не ожидается. Возможен лишь небольшой дождь со снегом.

Фото: соцсети.

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