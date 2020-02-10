Подтопленцам из Горячего Ключа выплатят по 50 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи

Горячий Ключ, станицы Саратовская и Пятигорская, села Дефановка и Фанагорийское были подтоплены в обычное время спокойными и небуйными реками Кавярзе и Чепси в начале февраля. Из-за обильных дождей уровень воды поднялся до критической отметки.

За несколько часов в горных районах Кубани выпало почти 100 мм осадков. В некоторых населенных пунктах вода зашла в дома, причинив значительный вред имуществу.

Фото: пресс-служба Горячего Ключа.

10 февраля на чрезвычайной сессии Совета района было принято решение увеличить резервный фонд на 3 миллиона рублей.

- Комиссия обследовала 107 домовладений, в 23 из них пострадало имущество, они получат полную компенсацию по 50 тысяч рублей на каждого прописанного, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе города-курорта.

Фото: пресс-служба Горячего Ключа.

Собственники остальных домов, в которые вошла вода, но имущество при этом не пострадало, получат по 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в данном доме жильца.

- Сейчас идет прием документов. Как только жители предоставят полный пакет, сразу же начнутся выплаты. Если случатся какие-то нештатные ситуации, каждый случай будем рассматривать отдельно, - дополнили в ведомстве.

Идет прием документов. Фото: пресс-служба Горячего Ключа.

Напомним, самый сильный удар стихии приняла на себя станица Саратовская, расположенная в низине Горячеключевского района. Здесь затопило улицу Островского, на которой живут 52 человека в 27 домах. На время ЧП местные жители запаслись едой, администрация совместно с МЧС организовали лодочное сообщение с отрезанным участком станицы. В местной школе создали пункт временного размещения на 200 человек, там предоставляли горячее питание.

В настоящий момент вода из всех населенных пунктов ушла.

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