9-летнюю девочку, найденную избитой в уличном туалете, поместили в реабилитационный центр

Чудовищная история, произошедшая 17 ноября 2019 года с 9-летней школьницей из хутора Родниковский Новокубанского района, потрясла всю Россию. Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.) стала жертвой 35-летнего педофила, который зверски избил и надругался над беззащитным ребенком. Весь ужас еще и в том, что девочку чудом спасли, причем благодаря классной руководительнице - именно педагог первой забила тревогу о пропаже, родные розыском не занимались.

После того, как Катю нашли в выгребной яме туалета за местным ДК искалеченную, едва живую, ее доставили в больницу.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

Врачи несколько недель боролись за жизнь ребенка. Для этого даже ввели в медикаментозную кому. Когда же девочка пришла в себя, с ней стали работать психологи. К ребенку не подпускали ни мать, ни отца - навещала Катю лишь старшая сестра.

Туалет, в котором нашли девочку.Фото: Евгения СОРОКА

Не так давно школьницу выписали из больницы. Правда, определить, где теперь будет дом Кати, органы опеки пока не смогли.

- С девочкой все хорошо. Она находится в Краснодаре - после выписки ее поместили в реабилитационный центр. Сестра ее не забирала, более того - ребенок точно не вернется в прежнюю семью, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава Советского сельского поселения Новокубанского района Сергей Копылов. - Мы делаем все возможное, чтобы девочке было комфортно, чтобы ничего ей не напоминало о тех страшных событиях. На данный момент опека решает передать ребенка в новую семью.

Учительница Кати первая забила тревогу.Фото: Евгения СОРОКА

Не исключено, что Катя может попасть к тем же людям, у которых ранее она уже была. Год назад биологическую мать осудили за неуплату алиментов на одну из дочерей и отправили в колонию-поселение. 9-летней девочке нашли новых родителей в соседней станице. Правда, у них Катя пробыла недолго. Когда мать освободилась, то пошла в органы опеки и попросила вернуть ей дочь, так не была лишена родительских прав.

Но после случившегося родительских прав ее все же хотят лишить. Причем не только на Катю, но и на ее 16-летнюю сестру, которая, несмотря на свой возраст, уже жила с парнем.

По данным региональной прокуратуры, в июле 2019 года правоохранители проводили проверку по факту конфликта на почве алкогольного опьянения между старшей дочерью семьи и соседкой. Но об этом они не информировали инспекторов ПДН. По итогам проверки прокуратура района внесла представления главе муниципального образования и руководству ОМВД России по Новокубанскому району.

Напомним, уголовное дело в отношении растлителя продолжают расследовать. Его нашли по «биологическому следу». Оказалось, что это сосед семьи - 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Она первая забила тревогу: Учительнице найденной в уличном туалете девочки сделали выговор

В небольшой хуторской школе сейчас собирают деньги на игрушки, новую одежду и сладости для третьеклассницы Кати Федорченко (имя и фамилия изменены). Их девятилетней девочке из хутора Родниковского, что в Новокубанском районе Краснодарского края, передадут сразу же, как только она придет в сознание в больнице (читайте далее)

Нашли по «биологическому следу»: на Кубани поймали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, найденной в уличном туалете

Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя Катя Федорченко (имя изменено - Авт.) вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Растлителем оказался бывший зэк: Прокуратура Кубани сообщила подробности расследования дела «девочки из выгребной ямы»

Но самое страшное, что выяснилось во время обследования,- перед избиением над ней надругались. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование». Растлителя нашли по «биологическому следу». Оказалось, что это сосед семьи (читайте далее)