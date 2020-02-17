2020-02-17T14:15:57+03:00
Происшествия

Полмиллиона и почти 300 тысяч рублей: на краснодарском гаишнике-вымогателе висят еще две взятки

На данный момент 33-летнему сотруднику полиции предъявлено уже шесть обвинений
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Подозреваемый по делу о вымогательствах. Фото: соцсетиПодозреваемый по делу о вымогательствах. Фото: соцсети
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- Это еще не все, могут быть еще дела, - говорят в Следкоме Кубани, когда комментируют дело 33-летнего полицейского Сероба Караджяна.

Старшему инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодара, который еще даже года не проработал в этой должности (до июня 2019 года Караджян трудился просто в УВД), уже предъявлено несколько обвинений в вымогательстве.

Его задержали в середине января по подозрению в вымогательстве 40 000 рублей у гендиректора краснодарской фирмы ООО«Энергоресурс». Прошли тогда и обыски. Силовики заглянули в квартиру к Карадяжну и его коллегам. В одной из них нашли десять брендовых часов, среди которых были и очень дорогие - Ulysse Nardin. Их стоимость начинается от 200 тысяч рублей. Так же обнаружили несколько коробок с дорогими мобильника, коллекционное оружие, ювелирные украшения.

В квартире у фигурантов нашли дорогие часы. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В квартире у фигурантов нашли дорогие часы. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Когда Сероба Караджяна арестовали, выяснилось, что он замешан еще в нескольких вымогательствах и получении взяток группой лиц по предварительному сговору. Причем действовали по той же схеме – требовали с предпринимателей деньги за то, что не будут создавать им проблем.

Так с 15 сентября 2017 года по 30 декабря 2019 года один бизнесмен перевел на счет гаишника более миллиона рублей.

В июне 2019 года другой предприниматель отдал гаишнику 30 000 рублей. В этом же месяце еще один бизнесмен перечислил ему на карту 50 000 рублей.

Все потерпевшие – люди, которые занимались коммунальными работами в Краснодаре. Когда их организации работали на улицах города, приезжали сотрудники ДПС и, придираясь к тому, что предприятие, например, не выставило знак ремонта на дороге, начинали «качать» деньги с руководства.

- Фигуранты сообщали представителям организаций, что в случае отказа они искусственно создадут доказательства их причастности к совершению административного правонарушения о несоблюдении требований по безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте дорог и в последующем привлекут их к административной ответственности, - пояснила официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

И вот стало известно, что 4 февраля полиция Кубани передала в Следком еще один материал проверки на своего же сотрудника. Заявитель – 36-летний краснодарский предприниматель. У него подозреваемый тоже вымогал деньги. И даже получил от бизнесмена 508 000 рублей. Эту сумму гаишнику перевели на банковскую карту, которая была оформлена не на него.

- Поступило к нам и заявление от 40-летнего местного жителя, работающего директором ООО «ЭнергияПлюс», - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - По материалам проверки, в период времени с 2017 года по 2019 года, Караджян вымогал и получил незаконные денежные вознаграждения от заявителя общей суммой 277 000 рублей за не привлечение к административной ответственности.

Таким образом, на гаишнике висят уже 6 эпизодов вымогательств. И к ним могут добавиться еще новые дела. Следком вместе с ФСБ продолжает проверку.

Проверяют и начальника ГИБДД Краснодара, и директора департамента транспорта Краснодара.

Обыск у старшего инспектора ГИБДД Краснодара, которого подозревают в получении взятки и вымогательстве.Видео: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

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После обыска в ГАИ Краснодара директор департамента транспорта ушел в неоплаченный отпуск Как стало известно «КП»-Кубань», обыск прошел и в кабинете начальника отдела ГИБДД Краснодара Артура Иванова. У него нашли миллион рублей. На работе он пока не появляется, но от дел пока не отстранен (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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