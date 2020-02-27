В Сочи продолжают искать унесенных в море школьников

В Сочи спасатели всю ночь по береговой линии искали мальчиков, которых вечером 25 февраля смыло волной в море. Вчера, 26 февраля, из-за ухудшения погодных условий в акватории Черного моря проведение поисково-спасательных работ было приостановлено.

Мальчики решили перейти устье бурной реки Псезуапсе. Фото: соцсети

- 27 февраля в 07:00 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по краю

Всего задействованы более 260 человек. Это представители экстренных служб, сотрудники полиции, казаки и добровольцы. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/762952" frameborder="0"></iframe> В Сочи ищут пропавших подростков.Видео: соцсети.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», вечером 25 февраля двоих подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. В какой-то момент детей смыло сильной волной в море.

Спасатели сразу же приступили к поисками. Но в тот день всю ночь был шторм, который тормозил работы сотрудников МЧС. СК организовал доследственную проверку.

Вчера для мониторинга акватории с воздуха вылетел вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО на борту. А чуть позже в море вышел катер. Также спасатели задействовали беспилотный летательный аппарат.

Как удалось узнать «КП», пропавшие 14-летние ребята учатся в восьмых классах 75-й и 80-й школах города.