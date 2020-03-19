В храмах Кубани пройдут службы об избавлении от коронавируса

В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавируса отменили массовые мероприятия. Постановление об этом подписал губернатор Кубани. Кроме того, в школах региона продлили каникулы до 11 апреля, а некоторые организации переходят на удаленную работу.

Придерживаются рекомендаций светских властей и священнослужители. Так, занятия в Екатеринодарской духовной семинарии прекращены на неопределенный срок. А в кубанских храмах дезинфицируют все поверхности, в том числе кресты и иконы.

- В храмах, как и ранее, предпринимаются все необходимые меры предосторожности - иконы, киоты, напрестольные кресты и все контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Осуществляется влажная уборка и проветривание храмовых помещений, - сообщили в Кубанской митрополии.

Меры предосторожности распространяются и на ковчеги со святынями, которые находятся или прибудут в храмы.Фото: Виталий КАРНАУХ

Кроме того, для запивки после причастия используют одноразовые стаканчики. Меры предосторожности распространяются и на ковчеги со святынями, которые находятся или прибудут в храмы.

- Учитывая общую обеспокоенность, призываем сохранять спокойствие и здравомыслие, не поддаваться панике, равно как и не пренебрегать рекомендациями врачей, - обратились к верующим в митрополии.

В Свято-Ильинском храме Краснодара на время приостановили приходские беседы, которые проходят по воскресеньям.

- Дальше будем действовать в зависимости от ситуации, - рассказал диакон Свято-Ильинского храма Краснодара Василий Максютов, передавая слова настоятеля храма протоиерея Димитрия Болтонова. - Рекомендации, которые исходят от светских властей, не идут вразрез с нашими вероучительными определениями. Также наш настоятель объявил всем прихожанам, что если они болеют или чувствуют недомогание, то от посещения храма лучше воздержаться, хотя бы ради тех, кто находится рядом, чтобы избежать возможного заражения.

Уже сейчас по благословению митрополита Исидора в храмах города возносятся молитвы об исцелении заболевших и избавлении от эпидемии.

У Екатеринодара уже есть печальные страницы истории, когда в конце XIX века свирепствовавшая в городе азиатская холера унесла много жизней.Фото: Виталий КАРНАУХ

- У Екатеринодара уже есть печальные страницы истории, когда в конце XIX века свирепствовавшая в городе азиатская холера унесла много жизней. После проведения молебнов пророку Илии эпидемия прекратилась и благодарные горожане построили этот замечательный храм. Будем молиться и надеяться на милость Бога и на заступничество пророка Божия Илии, что и этот коронавирус отступит, - прокомментировал диакон Свято-Ильинского храма.

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