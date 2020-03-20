2020-03-20T18:25:48+03:00
Общество

В Краснодаре турагентство отказывается возвращать деньги за несостоявшиеся путевки в Европу

Один из европейских авиаперевозчиков тоже поставил телефон колл-центра в режим ожидания
Евгения ОСТРАЯ
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Туроператоры на грани разоренияТуроператоры на грани разоренияФото: Евгения ГУСЕВА
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Всемирная организация здравоохранения во всеуслышание объявила о пандемии COVID-19. Многие страны отбросили главное достижение XXI века — открытые границы — и ушли в добровольную изоляцию от других государств. У кого-то сообщение с внешним миром прекращено на неопределенное время. Вызваны эти меры необходимостью.

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры - Краснодар - 20.03.2020

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Например, на Кубань заразу первым завез турист, вернувшийся из Италии. В других регионах все заразившиеся либо сами были с странах с объявленной пандемией, либо контактировали с людьми, вернувшимися оттуда. Так или иначе, но кубанцы начали массово отказываться от поездок за границу, пытаясь сдать путевку.

- Мы собирались лететь в июне на Кипр семьей — мы с мужем и 12-летний сын, - рассказывает «КП» - Кубань» Лидия Пономаренко. - Первоначальная стоимость 12 ночей была 165 тысяч рублей, сейчас уже выросла до 200 тысяч. 50 процентов стоимости нами были оплачены в начале года, а в марте мы должны были доплатить. Но сначала грянуло повышение курса валют и тур резко подорожал, а сейчас - коронавирус. Мы решили отменить поездку и потребовали свои деньги назад.

Но в краснодарском турагентстве, продавшем недешевый тур, в возврате... отказали.

- Нам просто сказали, что туроператор находится на грани разорения. Что таких, как мы - тысячи. И что, если мы соберемся судиться, то получим копейки, потому что поездка не состоялась по нашей вине. Туроператор от исполнения своих обязательств не отказывается, инициатива, мол, исходит от нас, - продолжает Лидия.

В Союзе туристических агентств России считают, что отказываться от тура из-за коронавируса, который запланирован на лето, действительно, не стоит.

- Туроператоры сейчас находятся в сложнейшей ситуации. Все деньги уже потрачены, им придется работать с отелями по возврату, которые тоже потратились уже. На самом деле, непонятна позиция россиян, которые собрались за границу в конце июня, но сейчас уже отменяют поездку из-за карантина. Хочу напомнить, что он объявлен до конца апреля, а не на всю жизнь,- заявил «КП» - Кубань» президент ассоциации Сергей Голов. - Думаю, что народ массово пойдет в суд. Но еще неизвестно, чем это закончится.

Краснодарке прислали письмо об отмене рейса, но денег за билет не возвращают

Краснодарке прислали письмо об отмене рейса, но денег за билет не возвращают

Но если в турагентствах хотя бы предлагают компромисс: отложить поездку до «здоровых» времен, то для тех, кто решил путешествовать самостоятельно, наступила полная безысходность.

- Купила два билета на самолет до Венеции «Эйрсербия» транзитом через Белград на 23 апреля, - рассказывает «КП» - Кубань» краснодарка Олеся Бражникова. - Полная их стоимость вместе с агентскими составила 27 тысяч рублей. Но 17 марта по электронной почте пришло письмо, что рейс отменен. По номерам колл-центра, указанным в письме, дозвониться сейчас невозможно. Вернуть свои деньги я до сих пор не могу.

«Комсомолка» тоже попыталась связаться с представителями авиакомпании в Краснодаре. После гудка нам ответил механический голос, предложивший дожидаться ответа оператора. Но в итоге живого человеческого голоса мы так и не услышали.

- При этом, я, конечно, уже арендовала на этот период жилье в Венеции. Оплатила полную стоимость. Когда грянули плохие новости про коронавирус, написала на сайт, через который эту услугу заказывала. Они мне ответили: «Правильное решение!». И в тот же день вернули деньги вместе с бонусами, которые списали. Вот этого бы хотелось и с авиаперевозчиком. Честно говоря, думала, если это будет европейская компания, гарантий больше. Но нет, - продолжила женщина.

Сейчас ночами напролет она читает форумы таких, как она несчастных, которые используют все возможности, чтобы вернуть свои кровные.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В договоре должны быть прописаны конкретные условия форс-мажорных обстоятельств. Таковы правила. Если этих условий в нем нет, то необходимо обратиться к Гражданскому кодексу: лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным из-за непреодолимой силы, то есть форс-мажора (пункт 3 статьи 401), - пояснил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Иванов. - Инфекционная вспышка, серьезные риски заболеванием могут свидетельствовать об этом. Но стороны могут договориться о прекращении обязательства за невозможностью исполнения (статья 416).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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