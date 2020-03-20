В Краснодаре турагентство отказывается возвращать деньги за несостоявшиеся путевки в Европу

Всемирная организация здравоохранения во всеуслышание объявила о пандемии COVID-19. Многие страны отбросили главное достижение XXI века — открытые границы — и ушли в добровольную изоляцию от других государств. У кого-то сообщение с внешним миром прекращено на неопределенное время. Вызваны эти меры необходимостью.

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры - Краснодар - 20.03.2020 00:00 00:00

Например, на Кубань заразу первым завез турист, вернувшийся из Италии. В других регионах все заразившиеся либо сами были с странах с объявленной пандемией, либо контактировали с людьми, вернувшимися оттуда. Так или иначе, но кубанцы начали массово отказываться от поездок за границу, пытаясь сдать путевку.

- Мы собирались лететь в июне на Кипр семьей — мы с мужем и 12-летний сын, - рассказывает «КП» - Кубань» Лидия Пономаренко. - Первоначальная стоимость 12 ночей была 165 тысяч рублей, сейчас уже выросла до 200 тысяч. 50 процентов стоимости нами были оплачены в начале года, а в марте мы должны были доплатить. Но сначала грянуло повышение курса валют и тур резко подорожал, а сейчас - коронавирус. Мы решили отменить поездку и потребовали свои деньги назад.

Но в краснодарском турагентстве, продавшем недешевый тур, в возврате... отказали.

- Нам просто сказали, что туроператор находится на грани разорения. Что таких, как мы - тысячи. И что, если мы соберемся судиться, то получим копейки, потому что поездка не состоялась по нашей вине. Туроператор от исполнения своих обязательств не отказывается, инициатива, мол, исходит от нас, - продолжает Лидия.

В Союзе туристических агентств России считают, что отказываться от тура из-за коронавируса, который запланирован на лето, действительно, не стоит.

- Туроператоры сейчас находятся в сложнейшей ситуации. Все деньги уже потрачены, им придется работать с отелями по возврату, которые тоже потратились уже. На самом деле, непонятна позиция россиян, которые собрались за границу в конце июня, но сейчас уже отменяют поездку из-за карантина. Хочу напомнить, что он объявлен до конца апреля, а не на всю жизнь,- заявил «КП» - Кубань» президент ассоциации Сергей Голов. - Думаю, что народ массово пойдет в суд. Но еще неизвестно, чем это закончится.

Краснодарке прислали письмо об отмене рейса, но денег за билет не возвращают

Но если в турагентствах хотя бы предлагают компромисс: отложить поездку до «здоровых» времен, то для тех, кто решил путешествовать самостоятельно, наступила полная безысходность.

- Купила два билета на самолет до Венеции «Эйрсербия» транзитом через Белград на 23 апреля, - рассказывает «КП» - Кубань» краснодарка Олеся Бражникова. - Полная их стоимость вместе с агентскими составила 27 тысяч рублей. Но 17 марта по электронной почте пришло письмо, что рейс отменен. По номерам колл-центра, указанным в письме, дозвониться сейчас невозможно. Вернуть свои деньги я до сих пор не могу.

«Комсомолка» тоже попыталась связаться с представителями авиакомпании в Краснодаре. После гудка нам ответил механический голос, предложивший дожидаться ответа оператора. Но в итоге живого человеческого голоса мы так и не услышали.

- При этом, я, конечно, уже арендовала на этот период жилье в Венеции. Оплатила полную стоимость. Когда грянули плохие новости про коронавирус, написала на сайт, через который эту услугу заказывала. Они мне ответили: «Правильное решение!». И в тот же день вернули деньги вместе с бонусами, которые списали. Вот этого бы хотелось и с авиаперевозчиком. Честно говоря, думала, если это будет европейская компания, гарантий больше. Но нет, - продолжила женщина.

Сейчас ночами напролет она читает форумы таких, как она несчастных, которые используют все возможности, чтобы вернуть свои кровные.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В договоре должны быть прописаны конкретные условия форс-мажорных обстоятельств. Таковы правила. Если этих условий в нем нет, то необходимо обратиться к Гражданскому кодексу: лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным из-за непреодолимой силы, то есть форс-мажора (пункт 3 статьи 401), - пояснил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Иванов. - Инфекционная вспышка, серьезные риски заболеванием могут свидетельствовать об этом. Но стороны могут договориться о прекращении обязательства за невозможностью исполнения (статья 416).

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