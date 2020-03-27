2020-03-27T13:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Все жители Кубани смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

Всего в регионе 10 медицинских организаций, где можно сдать анализы на коронавирус [названия и адреса]
Виталий КАРНАУХ
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В десяти учреждениях Кубани жители могут сдать анализ на коронавирус.В десяти учреждениях Кубани жители могут сдать анализ на коронавирус.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Краснодарском каре организована работа по исследованию анализов на коронавирусную инфекцию. Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что пройти тест могут жители Кубани, не имеющие клинических проявлений и не выезжавшие за границу за последний месяц. Таких медицинских организаций в регионе десять. Они имеют ПРЦ-лаборатории и необходимую лицензию.

Официальный представитель Росопотребнадзора в крае Ирина Воронкова рассказала, что из этих десяти организаций – пять лабораторий инфекционных больниц. Это:

- ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» (г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 204);

- ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/5);

- ГБУЗ «Инфекционная больница №2» г. Сочи (ул. Барановское шоссе, 17);

- ГБУЗ «Инфекционная больница №3» МЗКК г. Новороссийск (ул. Революции 1905 года, 30);

- ГБУЗ «Инфекционная больница №4» МЗКК г. Армавир (ул. Пугачева, д. 7).

Также в крае есть пять лабораторий, принадлежащих медицинским организациям. Это:

- ГБУЗ «Детская городская клиническая больница» «Центр лабораторных технологий (Лаборатории Кубани)» (г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 97);

- ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» (г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 204/2);

- ГБУЗ «НИИ - ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского»(г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167);

- ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179);

- ГБУЗ «Станция переливания крови» (г. Краснодар, ул. Димитрова, 166).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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