В Сочи сотрудник отеля сдал полиции блогершу, приехавшую из Италии

33-летняя блогер Елена А., у которой больше 9 тысяч подписчиков, 15 марта вернулась из Италии. Летела через Москву в Сочи. Когда приехала на курорт, поселилась в отеле. А там один из сотрудников узнал, что девушка недавно была за границей.

- Дама поселилась в отеле и не уведомила минздрав о том, что вернулась из Италии – страны, где свирепствует коронавирус, - рассказывает сотрудник отеля, в котором блогерша и поселилась. – Поэтому мы сообщили в полицию о такой постоялице.

Правоохранители организовали проверку, для этого сотрудники выехали по указанному адресу.

- Италия входит в список стран, где зарегистрированы факты заболевания коронавирусом, представляющим опасность для населения. Гражданам, ранее посещавшим такие страны, предписано изолироваться дома и обратиться к врачу. Данные требования санитарных правил и гигиенических нормативов были проигнорированы гражданкой, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Поэтому к месту были направлены сотрудники полиции, бригада медиков, на охрану привлекались сотрудники ЧОП.

Женщина, по словам правоохранителей, отказалась открывать двери и покидать номер. Тогда сотрудники в форме решили провести с ней профилактическую беседу. И только после этого она открыла дверь.

Девушку отправили в инфекционную больницу после профилактической беседы.

- Гражданку направили в инфекционную городскую больницу для планового обследования, - добавляет источник в правоохранительных органах. - При этом отметим, что визуально признаков заболевания коронавирусной инфекции никто не заметил.

Тем временем сама женщина возмутилась произошедшим. О чем написала в своем блоге.

- Сейчас я нахожусь в инфекционном отделении Сочи в отдельном боксе, - сообщает о каждом своем шаге Елена, которая обычно в своем блоге дает советы и консультации на тему психологии.

Она уверяет, что поступила в больницу без симптомов коронавирусной инфекции.

- По прилету в Шереметьево никто меня не осматривал, меня спокойно отпустили. Я улетела в Сочи, - говорит женщина. - Врачу скорой я сообщила, что в Италии была в изоляции и не имела ни с кем контактов. К счастью, у меня есть друзья и неравнодушные люди, которые поддерживают и передают еду. Я по-прежнему чувствую себя здоровой и свободной!

Напомним, по последним данным, в Краснодарском крае по-прежнему зарегистрировано 9 случаев заражения. Восемь человек лечатся на Кубани, одна женщина – в Москве. Состояние заболевших сейчас удовлетворительное. Всего на 27 марта в больницы госпитализировали 289 человек с подозрением на COVID-19. На стационарном лечении остаются 118 пациентов. На домашнем карантине - 3 409 кубанцев.

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