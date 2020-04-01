Карантин в палатке: В Сочи обнаружили «дикарей», которые спасались от коронавируса в лесу

В Сочи жители спасаются от распространения коронавирусной инфекции в лесу, на территории Кавказского биосферного заповедника. Берут палатки, продукты, одежду – и в горы на ПМЖ, до конца пандемии.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Хотя, официально все рекреационные объекты заповедника и маршруты сейчас закрыты на неопределенный срок.

Вольерный комплекс на кордоне "Лаура" закрытФото: Юлия БАРАНОВА

- Переждать пандемию в Кавказском заповеднике не получится. Ежедневно вести патрулирование территории и выявлять нарушителей - обязанность наших госинспекторов. Даже на время введения профилактических мер по распространению коронавируса и с переводом работников большинства организаций на домашнюю работу, у сотрудников отдела охраны территории продолжается работа «в полях», - сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Госинспекторы и сотрудники участковых лесничеств работают в прежнем режиме. Они продолжают выполнять свои обязанности по охране природной территории и пресечению правонарушений. Все маршруты заповедника во всех отделах патрулируют ежедневно.

Накануне госинспекторы заповедника на тропе к кругозору Ефремова обнаружили группу туристов.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

В районе Купели шесть человек разбили палатки, создали запас продуктов на несколько дней и уже собирались разжечь костер.

- Туристы объяснили свой незаконный поход желанием уехать подальше из города и переждать пандемию в окружении дикой природы. Таким образом, они хотели обезопасить себя от заражения коронавирусом, - уточнила представитель пресс-службы.

По ее словам, люди прошли на территорию заповедника, в то время, когда все маршруты закрыты и разбили палатки в неположенном месте.

- А за разжигание костра на особо охраняемой природной территории им грозил бы не только административный протокол, но и солидный штраф. Кроме того, находясь на природе, туристы нарушили еще одно правило - самоизоляции, которое действует до 5 апреля, - напомнила представитель пресс-службы.

Как сообщается в официальном аккаунте заповедника в инстаграм, в настоящее время с территории заповедника выводят немало «карантинных» туристов, многие из которых в нетрезвом состоянии и даже не понимают, где они находятся.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Количество мусора в заповедных местах стремительно растёт, кто-то пытается разводить костры и обустраивается на проживание в лесу.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

В пресс-службе напомнили, что Кавказский заповедник, выполняя распоряжение Минприроды РФ и Роспотребнадзора Краснодарского края, принял предупредительные меры по распространению коронавирусной инфекции. С 27 марта был ограничен доступ на рекреационные объекты для групп, а после и полностью закрыты туристические и экскурсионные маршруты для посетителей. Эти меры будут действовать до отдельного распоряжения.

За нарушение режима, действующего на особо охраняемой природной территории, нарушителям грозит административная ответственность и штраф - от 3 тысяч рублей.

Режим карантина, который начал действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразлся на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, огранено передвижение на личном автомобиле.

В Сочи введен режим повышенной готовности, на курорте проводится комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса.