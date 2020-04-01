В Краснодаре из-за карантина закрывается крупный приют для животных «Краснодог»

В Краснодаре крупный приют для животных «Краснодог» терпит бедствие из-за коронавируса. И введенный 31 марта карантин точно не поможет зоодобровольцам.

- С 1 мая 2020 года приют «Краснодог», скорее всего, прекратит свое существование. Это вынужденная мера. Нам тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем принимать животных, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» директор приюта «Краснодог» Наталья Дубницкая. – Мы прекрасно понимаем, что во время карантина людям точно будет не до животных, им необходимо решать свои проблемы.

Руководство приюта собиралось просчитать свои затраты на будущее – например, закупить впрок корм для собак и кошек, а также необходимые средства, которые могут понадобиться пострадавшим животным.

- Но в итоге мы поняли, что не сможем этого сделать из-за долга, - сейчас сумма превышает 700 тысяч рублей, - добавляет Наталья Дубницкая. – Сейчас в приюте живут порядка 500 животных, большинство из которых с травмами. Пока не могу сказать, где они будут содержаться дальше. Но мы гарантируем – никто из них не будет усыплен.

Но все же шанс спасти приют есть. Неравнодушные краснодарцы уже начали помогать приюту, отправляя небольшие суммы денег. Сейчас Наталья вместе с коллегами делает все возможное для дальнейшего комфортного существования питомцев.

- Мы также обратились с письменной просьбой о помощи в администрацию нашего города. Понимаем, что в бюджете нет такой статьи расходов, но, тем не менее, знаем, что во время карантина будут выделяться средства на поддержку организаций, которые пострадали от коронавируса. Надеемся, что мы сможем попасть в этот список. Это наша последняя надежда на спасение, - добавляет Наталья.

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 00:00 00:00

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