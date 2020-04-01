2020-04-01T13:13:49+03:00
Дом. Семья

В Краснодаре из-за карантина закрывается крупный приют для животных «Краснодог»

Принимать бездомных собак и кошек больше не смогут, если не будет погашен долг
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: instagram.com/krasnodog_officialФото: instagram.com/krasnodog_official
Изменить размер текста:

В Краснодаре крупный приют для животных «Краснодог» терпит бедствие из-за коронавируса. И введенный 31 марта карантин точно не поможет зоодобровольцам.

- С 1 мая 2020 года приют «Краснодог», скорее всего, прекратит свое существование. Это вынужденная мера. Нам тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем принимать животных, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» директор приюта «Краснодог» Наталья Дубницкая. – Мы прекрасно понимаем, что во время карантина людям точно будет не до животных, им необходимо решать свои проблемы.

Руководство приюта собиралось просчитать свои затраты на будущее – например, закупить впрок корм для собак и кошек, а также необходимые средства, которые могут понадобиться пострадавшим животным.

- Но в итоге мы поняли, что не сможем этого сделать из-за долга, - сейчас сумма превышает 700 тысяч рублей, - добавляет Наталья Дубницкая. – Сейчас в приюте живут порядка 500 животных, большинство из которых с травмами. Пока не могу сказать, где они будут содержаться дальше. Но мы гарантируем – никто из них не будет усыплен.

Но все же шанс спасти приют есть. Неравнодушные краснодарцы уже начали помогать приюту, отправляя небольшие суммы денег. Сейчас Наталья вместе с коллегами делает все возможное для дальнейшего комфортного существования питомцев.

- Мы также обратились с письменной просьбой о помощи в администрацию нашего города. Понимаем, что в бюджете нет такой статьи расходов, но, тем не менее, знаем, что во время карантина будут выделяться средства на поддержку организаций, которые пострадали от коронавируса. Надеемся, что мы сможем попасть в этот список. Это наша последняя надежда на спасение, - добавляет Наталья.

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля

00:00
00:00

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Помочь «Краснодогу» можете и вы. Например, отправить любую сумму на покупку еды.

РЕКВИЗИТЫ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпропуска для перемещения граждан в Краснодарском крае во время карантина: кто получит и где будут выдавать

В постановлении идет речь о спецпропусках, которые дают право на свободное передвижение по городу. Кто и как может получить такое разрешение во время карантина, вопрос, который сейчас интересует многих жителей Кубани (читайте далее)

Передвижение в Краснодарском крае на машине во время карантина: кому разрешены поездки и куда

Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Остается актуальным вопрос: в Краснодарском крае на машине во время карантина? (подробнее)

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и краю. Рассказываем, что можно делать, а что будет запрещено во время карантина в Краснодарском крае (читайте далее)

Пропуска на машины в Краснодарском крае во время карантина: кто может получить и где

Передвигаться на личном транспорте по Краснодарскому краю можно будет только в исключительных случаях. Для этого водителю необходимо будет предъявить соцразрешение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Слоны и тигры скучают без аплодисментов»: итальянский цирк с экзотическими животными оказался заперт из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Посмотрите, как артисты каждый день репетируют со слонами и тиграми, чтобы держать их в форме - одни в опустевшем цирке на Фонтанке [фото, видео]
Новости 24
В Сочи выписан из больницы еще один победивший коронавирус пациент
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
МТС поможет с пользой провести время дома
Сочинские спасатели призвали горожан оставаться дома
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
«Сидите дома!»: в Краснодаре курсируют автомобили с громкоговорителями
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
В Краснодаре дезинфицируют остановки и подземные переходы
На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим
Таможенник в Сочи попался на взятке
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей
Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее
Минстрой Кубани прокуратура обязала отремонтировать мост
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний
На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина
Евгений Первышов о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина: «Оформить разрешения нужно за 2 дня»
Почти 7 миллионов долгов по налогам взыскали приставы у бизнесмена с Кубани
В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле
В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций
В многоквартирных домах жителей Кубани началась обработка подъездов из-за угрозы коронавируса
У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус