В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку с собакой во время карантина

С тех пор, как в крае начал действовать карантинный режим, улицы патрулируют мобильные группы. Из дома разрешается выйти только в случае крайней необходимости. Поэтому правоохранители на пару с казаками следят за тем, чтобы люди не нарушали закон. Но соблюдать ограничительные меры оказалось под силу не всем. В первые дни дежурств оштрафовали 40 человек. Кто-то решил подышать свежим воздухом, а кто-то порыбачить. А вот 26-летняя девушка из Адлера поплатилась за прогулку с собакой.

Иолла Захарова родом из Волгограда, однако сейчас гостит на курорте у родственницы.

- 2 апреля я вышла из дома на улицу, чтобы покормить собаку. Для удобства зашла на спортплощадку, что была в паре метров от многоэтажки. Пес живет у моего подъезда, давно привязался ко мне, я его подкармливаю, все соседи знают об этом, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Иолла Захарова. – В этот момент подъехала машина, из которой вышли люди в форме и попросили у меня паспорт. Я дала свой документ, после чего они сказали, что будут оформлять на меня протокол.

Иолла попыталась выяснить, в чем дело, но в ответ услышала лишь, что нарушила карантин.

- Я сказала, что могу уйти с площадки и вернуться домой, чтобы это было как первое предупреждение. Но мне ответили, чтобы я села в авто для оформления нарушения. Поскольку собака была без поводка, на нее даже не обратили внимание, - продолжает девушка.

Тот самый пес, которого подкармливала девушка.

Уже в машине, по словам Иоллы, правоохранители ей объяснили, что необходимых бланков протоколов у них с собой нет, поэтому нужно проехать в отделение полиции.

- Там с моих слов написали объяснительную. Я попросила внести корректировки о том, что на улице я гуляла с собакой, но они не были учтены, - расстроенно говорит Иолла. – На следующий день я пришла в суд. Мне не дали слово и уже через несколько минут после начала заседания было вынесено решение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В документе указано, что я признала свою вину, раскаялась. Потому меня оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Сейчас девушка вместе со своим адвокатом собирается обжаловать решение суда.

Девушка рассказала, как ее оштрафовали после прогулки с собакой Видео: vk.com/sk_sochi_01.

- На мою подзащитную составлен протокол незаконно. Ее нахождение на улице в тот момент не являлось нарушением, поскольку она была с собакой, - говорит правозащитник Артем Елизаров. - Простое нахождение гражданина на улице подпадает под статью 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса. То есть Иолле могли лишь вынести предупреждение, но никак не штраф.

Напомним, нарушителям карантина грозят штрафы, размер которых с 1 апреля существенно увеличился. За игнорирование ограничительных мер гражданам придется раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Если действия повлекли за собой гибель людей, сумма составит один миллион рублей.

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