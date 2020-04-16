2020-04-15T23:02:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 16 апреля 2020: в городе установят карантинные посты, ярмарки и рынки снова закрыли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 16 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Посты на въезде в Краснодар проверяют каждую машину krd.ruПосты на въезде в Краснодар проверяют каждую машину krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 16 апреля. В городе продолжает действовать карантин из-за распространения инфекции. Несмотря на введение «беспропускного окна» для автомобилей с 10 до 16 часов, послаблений режима в ближайшие сутки не предвидится. Пешком по улицам ходить можно только в магазин или аптеку.

В Краснодаре стало больше мобильных групп, которые патрулируют улицы, проводят беседы с нарушителями карантина и выписывают крупные штрафы.

- 15 апреля административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции получили 96 человек. Кроме того, участники мобильных групп вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции 87 жителям Краснодара, - сообщают в администрации краевого центра.

Более того, на улицах Краснодара с 16 апреля появятся новые карантинные посты. Сотрудники полиции выйдут на главные улицы города и будут проверять наличие пропусков у водителей.

– На все магистральные дороги нужно поставить карантинные посты, чтобы пресекать проезд людей, которые двигаются без пропусков. Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона призвал не штрафовать нарушителей, а разворачивать их и отправлять домой.

На въездах в Краснодар на постах проверяют пропуск на каждую машину. За предыдущие сутки сотрудники полиции развернули около тысячи машин.

14 апреля в краевом центре начали работу несколько рынков и ярмарок, однако после проверок, большинство из них снова закрыли – здесь не соблюдали требования Роспотребнадзора. Закрытым оказался и Восточный рынок, а работу продолжил только плодоовощной рынок на улице Восточный Обход, 21. Остальные снова начнут принимать посетителей после того, как устранят нарушения.

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае достигло 239, из них 61 находится в Краснодаре (+12 за сутки). Темпы роста заболеваемости несколько снизились, причиной тому стал введенный 31 марта карантин. Однако угроза вспышки инфекции все еще сохраняется, поэтому стоит оставаться дома. Карантин в Краснодарском крае действует до 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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