В Краснодарском крае определили перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля

На Кубани несмотря на действия карантина возобновят работу ряд предприятий. Накануне глава края Вениамин Кондратьев подписал постановление, где был утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые начнут функционировать с 18 и 20 апреля.

Чтобы продолжать работу, всем указанным в постановлении организациям нет никакой необходимости получать дополнительные разрешния и справки. Единственное условие - строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные Роспотребнадзором. В частности, всем работникам обязаны выдать медицинские маски и перчатки. Помещения, в которых работают сотрудники, должны своевременно дезинфицироваться.

КОНКРЕТНО

С 18 апреля с 10:00-16:00 могут работать организации:

- предоставляющие услуги по дезинфекции зданий и промышленного оборудования;

- осуществляющие ТО и ремонт машин;

- оказывающие скорую ветеринарную помощь;

- образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

- организации, предоставляющие поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, финансовым обеспечением которой являются средства краевого бюджета.

С 20 апреля с 10:00-16:00 разрешена деятельность предприятий по следующим направлениям:

- услуги по стирке и химчистке, а также ремонту одежды и обуви;

- услуги по ремонту бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов;

- хранение и использование учетно-технической документации государственного технического учета и технической инвентаризации;

- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;

- МФЦ.

Кроме того, стал известен перечень организаций, работа которых не ограничивается временными рамками.

- В частности, с 20 апреля в обычном режиме могут работать производители мебели, текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из пробки и дерева, а также предприятия, обрабатывающие древесину, - сказано в постановлении.

Что касается организаций, выполняющих строительство, реконструкцию или ремонт объектов здравоохранения и образования, а также организации, предоставляющие ритуальные услуги (в том числе - торгующие похоронными принадлежностями), могут работать в обычном режиме, без ограничения во времени.

Напомним, ранее режим карантина был продлен до 30 апреля. При этом предпосылок для ужесточения уже действующих мер, по словам губернатора, нет.

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