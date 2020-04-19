Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 19 апреля 2020: в городе возобновили работу еще 20 продовольственных ярмарок, кладбища для посещений закрыли

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 19 апреля.

Карантин в Краснодарском крае продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без документа только с 10 до 16 часов.

С 18 по 26 апреля закрыли все кладбища Краснодарского края. На это время ограничивается их посещение, за исключением случаев, связанных с погребением. Это коснется как закрытых, так и действующих погостов. Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия.

В Краснодаре всего 18 кладбищ. В ночь на 18 апреля ворота всех погостов закрыли. Пускать на территории будут только катафалк. За неделю на кладбищах планируют навести порядок. Здесь уберут и вывезут мусор, покосят сорняки и поросль, уберут аварийные деревья.

Теперь пребывающие на территорию края из других государств и регионов, за исключением Республики Адыгея, будут помещаться на обсервацию и находиться там под наблюдением врачей 14 дней. Жители Кубани обязаны сидеть на самоизоляции дома.

- Правила установлены постановлением №235 от 17 апреля, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

18 апреля на въездах в Краснодар проверили около 12 тысяч автомобилей. Не пустили в город 543 машины. Проверка была организована на всех 13 постах на въездах в краевую столицу.

В Краснодаре 18 апреля окрыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок. На них можно купить только продукты питания, в первую очередь – овощи.

С учетом открывшихся ранее, сейчас в краевом центре рынки и ярмарки работают по 31 адресу. Они возобновили работу в разных микрорайонах города, а также в пригородных поселках.

Число заболевших продолжает расти. В Краснодаре зафиксировано в субботу было зафиксировано 12 новых случаев коронавируса. Всего на Кубани на 18 апреля 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 4 из них умерло. Стало известно, что ночью 17 апреля в краевой столице скончалась женщина 79 лет, болевшая опасной инфекцией.

В Краснодарском крае 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 165 в состоянии средней степени тяжести. Выписали уже 54 местных жителя. В обсерваторах 191 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.