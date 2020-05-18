«Карантин же не нарушали!»: житель Новороссийска вызвал парикмахера на спортплощадку у дома, не дождавшись открытия салонов

Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы в Краснодарском крае наводят сейчас особый антиэпидемический лоск. На прошлой неделе краевой Роспотребнадзор озвучил инструкции, точно следуя которым, представителям этого бизнеса удастся открыться после 23 мая.

Но кое-кто ждать устал. В одном из жилых дворов на улице Декабристов в Новороссийске соседи сняли на видео уличную стрижку.

- Напротив моих окон - спортивная площадка, - подписала видео пользовательница соцсетей. - Смотрю, а там два парня на скамеечке расположились. Один другому прическу делает. Прямо на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/779694" frameborder="0"></iframe> Во время карантина парикмахер стрижет клиента на улице у дома.соцсети

К слову, уличный мастер обслужил только одного "клиента" и покинул спортивную площадку.

Напомним, с 23 мая в регионе возобновят работу прачечные и химчистки, ателье, автосервисы, салоны красоты и специализированные магазины. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Правда, для того, чтобы вновь распахнуть свои двери после карантина заведениям предстоит иначе организовать свою работу.

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