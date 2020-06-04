Коронавирус в Сочи, последние новости на 4 июня 2020: в городе не выявлено новых случаев опасной инфекции

Из 81 нового случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 не выявлен ни у одного человека.

- За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция по-прежнему подтвержден у 369 пациентов,-сообщает региональный оперативный штаб.

– Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4068 человек, из них 247 детей. 2917 пациентов выздоровели. За последние сутки умерло еще два человека. Всего за время пандемии скончались 38 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 37 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах размещено 3216 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 58 положительных результатов у проживающих в обсерваторах. За все время через них прошло 8833 человека.

В соответствии с постановлением властей региона горожане и гости курорта обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания на улице и в общественных местах, в том числе в транспорте общего пользования. Проверяют соблюдение требований мобильные отряды самоконтроля, в число которых входят представители полиции и казачества и сотрудники администрации курорта. Сегодня совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи полицейские напомнили пассажирам об их обязанности.

За нарушение масочного режима для физических лиц предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

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