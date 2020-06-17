Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 17 июня 2020: карантин могут отменить

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 17 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб Краснодарского края каждый день информирует о ситуации с корнавирусом. По последним данным, в кубанской столице 17 новых случаев заболевания. Таким образом, с начала пандемии число зараженных составляет 1726.

Сохраняется положительная динамика: число заболевших с каждым днем уменьшается. По мнению специалистов главную роль в этом сыграли карантинные меры. Сейчас, когда ситуация улучшается, в городе начинают действовать некоторые послабления.

В Краснодаре возобновили свою работу пять торговых центров. Площадь всех объектов не превышает трех тысяч квадратных метров.

Кроме того, возобновили работу часть гостиниц, в которых не более 50 номеров. В Краснодаре таких отелей, которые попадают под действие постановления, насчитывается 283.

- По данным на 15 июня, уведомление о возобновлении деятельности подали еще 39 гостиниц, - уточняют в администрации кубанской столицы.

В мэрии города ожидают, что представители оставшейся части гостиниц подадут уведомления до 16 июня.

Из-за коронавируса сроки приема документов в детские сады продлили до 15 августа. При этом все заявления рассмотрят до 1 сентября 2020 года.

- Все без исключения МФЦ открыты для приема заявок от родителей на получение путевок в детские дошкольные учреждения, - напомнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, режим действует до 21 июня. До сих пор в городе есть некоторые карантинные ограничения. Например, междугородние автобусы и маршрутки пока тоже не возобновили регулярные перевозки. Автовокзалы не работают, билеты не продаются.

Однако, ожидается, что в четверг, 18 июня, карантин в регионе могут снять.