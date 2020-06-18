2020-06-18T00:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 18 июня 2020: власти озвучат новое решение о карантине

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 18 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 18 июня 2020 года, самые важные события.

Согласно последним данным, в кубанской столице вновь зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. В краснодарских больницах выявили 10 заболевших. Стоит сказать, это самый низкий показатель с начала июня, что говорит об одном - эпидситуация в городе заметно улучшается.

- Всего же с начала пандемии в Краснодаре зафиксировано 1736 случаев заболевания, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Ранее свою работу возобновили пять небольших торговых центров. Кроме того, в городе открылись вещевые рынки. Распахнули свои двери и гостиницы до 50 номеров. Но их работу разрешили только при соблюдании всех санитарных норм.

Напомним, на 18 июня также запланировано заседание регионального оперативного штаба. Ожидается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучит новые решения о карантине. Не исключено, что ограничительные меры могут снять.

Накануне губернатор рассказал, что Кубань откроют для туристов 21 июня. Ограничения, действующие для тех, кто въезжает на территорию региона, смягчат. Туристов не будут отправлять на карантин. Обсерваторы Краснодара, в которых еще находятся люди, в ближайшие дни закроют.

Одно правило для туристов останется - все, кто приезжает в регион, обязаны иметь с собой справку об отсутствии COVID-19. Ранее «Комсомолка» выясняла, где в Краснодаре можно сдать тест на коронавирус и сколько это стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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