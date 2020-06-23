2020-06-23T00:11:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 23 июня 2020: Бородина отругала краснодарцев, а Евгений Первышов заявил, что карантин в городе могут вернуть

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 23 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 23 июня 2020 года.Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 23 июня 2020 года.Фото: Варвара ДЫМ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 23 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб Краснодарского края продолжает неустанно публиковать коронавирусную статистику региона.

Медики и специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пик заболевания пройден, благодаря карантинным ограничительным мероприятиям удалось избежать массовых вспышек заражений. С каждым днем статистика по новым пациентам падает, а количество выздоровевших - растет. Так, по данным оперативного штаба, за последние сутки в Краснодаре положительный результат показали тесты у двадцати граждан. Отмечается, что в их число попали два пятнадцатилетних подростка. Всего же в крае ежедневный прирост, по данным на утро 23 июня, составил 61 человек. Среди них 32 женщины и 29 мужчин. Стоит отметить, что около 80% от общей суммы заболевших, а это более 5,5 тысяч человек, уже выписаны из медицинских учреждений Кубани с излечением.

Кстати, в понедельник, 22 июня, мэр города Евгений Первышов заявил о том, карантин в городе при неблагоприятном раскладе могут вернуть.

- С 21 июня по решению губернатора Кубани режим карантина отменен. Но мы все равно остаемся в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантинный режим может быть возвращен, - заявил градоначальник.

К слову, возмутилась нарушающими социальную дистанцию краснодарцами и теле-дива Ксения Бородина. К вопросу о соблюдении правил Роспотребнадзора сама звезда подошла с ответственностью - гуляла по улицам и торговым центрам Краснодара в маске.

- На входе охранники следят, чтобы все были в масках. Это правильно! Но никто не соблюдает дистанцию, даже на кассах, - возмутилась знаменитость и выложила видео в свой Instagram.

Возможно, к словам телеведущей горожане отнесутся с пониманием и станут использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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