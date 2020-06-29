Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июня 2020: открываются детские сады

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 июня. За 28 июня в регионе выявлено 59 заболевших, 18 из них находится в Краснодаре. Это пациенты от полутора до 85 лет. Среди них 38 женщин и 21 мужчина. В оперштабе уточнили, что среди заболевших семеро детей.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 5860 человек, из них 420 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 103,3. Выздоровели 4618 пациентов, в том числе 54 за последние сутки. 74 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 28 июня/Яндекс

Напомним, что в регионе начали постепенно снимать ограничительные меры. С 27 июня возобновлено движение автобусов, электричек между муниципалитетами, открылось большинство кафе и ресторанов, фитнес-клубы, начались службы в храмах. А с 29 июня начинают работать стоматологии и детские сады.

Коронавирус на курортах Краснодарского края 28 июня 2020

На Кубани отменили справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Но необходимо соблюдать все санитарные нормы, а также социальную дистанцию и не отменялось ношение масок в помещениях.

Закрытыми все еще остаются все аквапарки региона, в том числе и на Черноморском побережье. Также запрещены общественные массовые мероприятия, в том числе концерты и ночные дискотеки. Обсерваторы работают только для приезжих из-за границы. Никто не отменят и температурный контроль в аэропорту или на вокзале.

Коронавирус в Анапе 28 июня 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 48 человек.

Коронавирус в Сочи 28 июня 2020

В Сочи за последние сутки подтвердили диагноз у детей полутора и девяти лет. Лечение продолжают около 90 человек.

Коронавирус в Геленджике 28 июня 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только три новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 28 июня 2020

За последнюю неделю в Туапсинском районе был выявлен всего один новый случай заражения.

Коронавирус в Ейске 28 июня 2020

В Ейском районе за минувшие сутки три новых случая инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего 14 новых пациентов.