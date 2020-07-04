Краснодарский суд 4 июля избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве 57-летнего предпринимателя Александра Биришева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="300" height="300" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788725" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре подозреваемых в убийстве предпринимателя отправили в СИЗО Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

Напомним, его расстреляли в центре города около собственной машины. Убийцы поджидали его, сидя в своей белой Lada Granta. Когда же бизнесмен начал открывать дверь своей иномарки, к нему вплотную подошел неизвестный в маске. Он произвел два выстрела - в живот и в голову. После чего прыгнул на заднее сиденье тачки и скрылся вместе со своими сообщниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Как ранее удалось узнать «КП» - Кубань», почти сразу нападавшие разделились, надеясь, что так не смогут привлечь внимание. Сразе после этого они залегли на дно и были уверены, что найти их не получится. Но силовики все же, дождавшись удобного момента, поймали их. В спецоперации им помогали сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержаны приезжие 32-х и 49-ти лет. Причем одного из них, скрутили в городе, а другого разыскали в соседнем регионе.

Одного из участников нападения на бизнесмена в центре Краснодара ведут на допрос к следователю Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Задержаны сам киллер и водитель, который находился за рулем белой Lada Granta, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

4 июля по ходатайству следователя их заключили под стражу. Сейчас с ними работают правоохранители. Напомним, мужчины проходят по уголовному делу, где им вменяют «Убийство» и ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия».

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, собирается доказательственная база, - говорит помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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