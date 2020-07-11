2020-07-10T21:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 июля: «МЕГА» открывается, с аквапарками – пока неясно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 июля 2020 года
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Аквапаркам пока открываться нельзя - Роспотребнадзор.Аквапаркам пока открываться нельзя - Роспотребнадзор.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 июля. Распространение коронавируса в регионе сбавило обороты, в течение недели количество заболевших не превышало 70 человек. Так, за последние сутки инфекцию подхватили 66 человек. Из них 39 женщин и 27 мужчин. Общее число инфицированных, по данным на утро 11 июля, с начала пандемии составляет 6589 человек. Из них 83 скончались, 5574 – выздоровели, причем 62 пациента за минувшие сутки. Летальных случаев в прошедший день, равно как и двумя днями ранее, не зафиксировано.

Открыто уже множество объектов. Так, вечером 10 июля стало известно, что открывается крупнейший ТРЦ «МЕГА» в Адыгее. Кроме того, появились хоть какие-то представления об открытии аквапарков. Правда, в ближайшее время это не случится. По заявлению краевого Роспотребнадзора, возобновить работу аквапарки смогут только при условии, что показатель заболеваемости на территории региона будет равен 0,5. Пока же эта цифра равна единице.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Режим повышенной готовности: действует до 21 июля

Карантин для приезжих: снят

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Кинотеатры: закрыты

Аттракционы в парках: закрыты

Бассейны и спа-комплексы: закрыты

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Анапе 11 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет ни одного нового случая коронавируса.

Коронавирус в Сочи 11 июля 2020

В больницах курорта инфекция подтверждена у 147 пациентов. За последние сутки число заболевших выросло на 10 человек. Это связывают с наплывом туристов в город.

Коронавирус в Геленджике 11 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения.

Коронавирус в Туапсе 11 июля 2020

В Туапсе также нет новых заразившихся.

Коронавирус в Ейске 11 июля 2020

В Ейском районе также отмечается положительная динамика - новых случаев не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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