Загрузка – максимальная: на курортах Кубани приостановили бронирования в отелях из-за сверхвысокого спроса

Отели в Сочи, Анапе и Геленджике вынуждены остановить бронирование из-за высокого спроса. Дело в том, что на курортах Краснодарского края практически все номера уже выкуплены, причем на июль и август.

Пляжи Сочи забиты отдыхающимиФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Люди соскучились по морю, страна хочет отдыхать, а так как границы закрыты, все едут на Черное море, - говорит замгендиректора туроператора «Дельфин» Ирина Чиркунова. – Спрос – очень высокий, поэтому дополнительные бронирования в отелях уже невозможны. Например, 85% отелей в Сочи уже недоступны к бронированию. Причем раскуплены как стандартные номера, так и люксовые. Вип-отдых в этом году очень популярен у туристов. Сейчас проще найти дешевое жилье, чем забронировать номер в элитном отеле.

Сочинский пляж РивьераФото: Сергей КУЛАКОВ

Заняты все одноместные и двухкомнатные номера.

- Большим спросом пользуются номерам категории «люкс», они загружены уже на 97 процентов, - сообщила Ирина Чиркунова.

Этот день, когда туристов на пляже в "Ривьере" было не так много - 5 июля.Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Анапе в июле тоже нет мест в 80% отелей, а вот в августе загрузка - стопроцентная. Ситуация с местами может улучшиться только после 20 августа, говорят туроператоры.

Что же до цен, то они, по словам отельеров, выросли совсем незначительно – на 5-10 процентов, и то только с учетом инфляции.

За отдыхающими в Сочи следят спасателиФото: Сергей КУЛАКОВ

Таким образом, курорты Краснодарского края этим летом стали самыми популярными у россиян, обогнав Крым.

А тем временем, на кубанском побережье уже отдохнуло почти 2 млн человек.

СочиФото: Сергей КУЛАКОВ

- Краснодарский край уже посетили 1,9 млн туристов, - сообщили министерстве курортов Кубани. - В крае работают 3932 средства размещения. Из них 2342 – это санатории и пансионаты, 1590 – гостевые дома. Всего на побережьях региона открыто 309 пляжей.

Сочи, пляж "Маяк"Фото: Сергей КУЛАКОВ

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