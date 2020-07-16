9-летней девочке, выброшенной в уличный туалет, нашли новую семью

От подробностей жуткого преступления, жертвой которого стала 9-летняя Екатерина Федорченко (имя изменено - Авт.), до сих пор волосы дыбом. Напомним, все случилось 18 ноября 2019 года в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района. В тот вечер девочка играла на детской площадке около местного ДК. Как вдруг к ней подошел 35-летний мужчина - сосед, который жил в квартале от нее. Он начал ругать ее за то, что Катя была на площадке. Испугавшись, школьница стала убегать от него, но сосед догнал ее. Уж что произошло в его голове, неизвестно, но то, с какой злостью зверь набросился на ребенка, уму непостижимо.

Туалет, в котором нашли девочку.Фото: Евгения СОРОКА

- Девочке обвиняемый нанес не менее 60 ударов. Бил по голове и телу, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

В какой-то момент ребенок потерял сознание. Истязатель же подумал, что девочка умерла. Он перенес малышку за уличный туалет, где надругался над ней, а после выбросил ее в уличный туалет. Туда же выкинул ее вещи, сверху засыпал ветками.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

Поиски начались спустя почти сутки - мать девочки не заметила пропажи дочери. К счастью, Катю удалось спасти. Во время поисков один из сотрудников МВД услышал едва уловимый стон, который доносился из уличного туалета. Посветив фонариком в яму, он увидел ребенка. Это была Катя!

У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища - на ребенке буквально не было живого места. После того, как Катя вышла из комы, с ней постоянно работали психологи.

Сейчас девочке о тех страшных событиях почти ничего не напоминает. Местные власти и органы опеки постарались сделать все, чтобы она могла начать новую жизнь.

Дом, в котором жила КатяФото: Евгения СОРОКА

- Мать девочки лишили родительских прав. А самому ребенку нашли новую семью, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава Советского сельского поселения Новокубанского района Сергей Копылов. - В данном случае было принципиально подобрать благополучную семью, чтобы ребенок абсолютно ни в чем не нуждался, чтобы новые родители подарили ей заботу и любовь.

Забрать девочку хотели десятки семей, но в итоге одобрили пару, которая проживает в другом муниципалитете.

- Она переехала в другой район, переведена в новую школу, где ей ничего не напоминает о случившемся, - добавляет Сергей Копылов.

Напомним, девятилетняя Катя была четвертым ребенком в семье. У девочки трое сестер, и все они – от разных отцов. Старшая, 20-летняя Юля, вышла замуж и уехала в соседнюю станицу. 15-летняя Валя окончила 9 классов, поступила в техникум и живет в общаге. Домой приезжает редко. А 12-летняя Марина живет с бабушкой по отцовской линии - мать Ирину осудили за неуплату алиментов и лишили родительских прав.

Что интересно, когда женщину отправили в колонию-поселения, дочь Катю забрала опека и нашла ей в новую семью. Но счастье крохи было недолгим. В октябре 2019 года, когда мать освободилась, первым делом она пошла в органы опеки и попросила вернуть дочь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Она первая забила тревогу: Учительнице найденной в уличном туалете девочки сделали выговор

В небольшой хуторской школе сейчас собирают деньги на игрушки, новую одежду и сладости для третьеклассницы Кати Федорченко (имя и фамилия изменены). Их девятилетней девочке из хутора Родниковского, что в Новокубанском районе Краснодарского края, передадут сразу же, как только она придет в сознание в больнице (читайте далее)

Нашли по «биологическому следу»: на Кубани поймали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, найденной в уличном туалете

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