Ливень в Краснодаре 21 июля: как это было

Когда по окнам квартиры застучали капли дождя, на часах было два ночи. Со временем стук усилился, к 8 утра двор затопило водой. Но надо выбираться на работу. Надел сапоги, взял зонтик и пошел на трамвайную остановку.

Торговцы по воде перекатывали свой товар.Фото: Виталий КАРНАУХ

Дождь все лил и лил, усиливаясь с каждой минутой. На трамвайной остановке, что на улице Каляева, никого, кроме меня, не было. В предвкушении того, что ждет в центре Краснодара, сел и поехал. В вагоне стоячих пассажиров нет, нашлось место и для меня. По окну с внутренней стороны стекали дождевые струи.

Водители ищут отпавшие номера.Фото: Виталий КАРНАУХ

Вышел на Октябрьской и направился в редакцию, преодолевая затопленные тротуары. Автохамы-водители не преминули обрызгать. Добрался в офис, закинул рюкзак и рванул к «Вишнякам». По пути увидел трамвайный затор, сразу понял, что дела плохи.

МЧС наготове.Фото: Виталий КАРНАУХ

Еще утром в телефонном режиме связался с начальником отдела строительного контроля по объектам содержания улично-дорожной сети Виктором Ишковым. По данным на 09:30 утра, в службы города поступило 18 заявок на ликвидацию подтоплений.

Тротуар под мостом тоже затопило.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Произошло очень сильное выпадение атмосферных осадков. На дорогах Краснодара работает 22 единицы техники. Осадки закончатся, вода будет уходить в коллекторы, - пояснил Ишков.

Прочистка ливневки.Фото: Виталий КАРНАУХ

На «Вишняках», у моста, картина стандартная: все в воде. Потоки сливались в эту яму и спустя час после мощного ливня. На «берегу» дежурили спасатели, человек 10. Наготове – лодка. Представить только, спасать людей в центре Краснодара на надувной лодке!

Водооткачивающая машина.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Без происшествий? – спрашиваю у сотрудника МЧС.

- Без. И не будет их, - пояснил.

Первый трамвай.Фото: Виталий КАРНАУХ

Бесконечный поток машин преодолевал «вишняковский рубеж», сбрасывая скорость под мостом. Тут же торговцы провозили к рынку на тележках товар. Прямо по воде! Частые зеваки останавливались и фотографировали это дождевое море. Вокруг моста ходили работники трамвайного депо. Движение восстановилось только после того, как рядом с рельсами стали видны красные метки – вода опустилась ниже неблагоприятного уровня.

Водооткачивающая машина работала в нескольких сот метрах от «Вишняков», у заправки. Шлаг опустили в ливневку, куда стекала лужа. Через полчаса «рубеж» полностью исчез.