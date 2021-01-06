Огненный шторм продолжает бушевать в Сочи. С начала года спасатели ни на минуту не прекращают свою работу. Как только удается справиться с одним очагом возгорания, тут же появляется другой. Уже потушено восемь пожаров.Тем временем появилась шокирующая видеозапись из Абхазии, где также лесные пожары. Она сделана водителем одной из машин, проезжающей по дороге, по одной стороне от которой простираются горящие леса.- Второй день горит лес вдоль дороги в Гагру. До исторического центра курорта - 1,5 километра, - говорит автор видео.Эти кадры напоминают эпизоды из фильма-катастрофы - автомобили движутся навстречу друг другу по двум полосам в плотной пелене дыма, немного закрывающей видимость. С неба сыплется пепел. Буквально в метре от трассы пылают деревья, ветки которых время от времени падают на обочины.Напомним, в Сочи сейчас фиксируются два активных очага - в ауле Лыготх, где площадь открытого горения составляет 100 квадратов, а также в поселке Дагомыс, где горит 100 квадратных метров уникального леса. Огонь тушат и с земли, и с неба. В ликвидации возгорания задействовали еще больше спасателей, чем раньше, - 108 человек и 24 единиц техники. Беспилотники используют для наблюдения за огнем. Благодаря такому отслеживанию, специалисты оперативно узнают, что пламя подбираетя к населенным пунктам и создает угрозу для жителей.- Однако сейчас такой опасности точно нет, - заверяют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на курорте идет дождь, который немного, но все же должен поправить положение. Однако больших надежд на этот ливень не возлагают. Уже завтра, 7 января, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода, а столбики термометров вновь покажут непривычно высокие плюсовые отметки.Напомним, ранее сообщалось, что основной причиной возникновения лесных пожаров в Сочи власти считают поджоги.- Выявлены пять лиц, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов, - уточняет начальник управления по городу Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников. - С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что среди последствий лесных пожаров в Сочи кровавое зарево и смог над городом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛесные пожары в Сочи 6 января 2021: спасатели продолжают тушить два очага, задействована аваиацияСпасатели принимают все возможные меры, чтобы не подпустить пожар к жилым домам. Огонь распространяется в труднодоступном месте национального парка, к его ликвидации привлечен вертолет МЧС (читайте далее)В Сочи увеличили число спасателей для тушения лесных пожаровТушение пожаров осложнено не только труднодоступной местностью, но и аномально теплой погодой в Сочи (подробнее)