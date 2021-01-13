В этом громком уголовном деле, казалось бы, точка была поставлена еще летом 2019 года. Тогда Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», осудили на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Вышли на след Бакшеева случайно, когда дорожные рабочие нашли его телефон и обнаружили жуткие снимки с человеческой кистью во рту.Следствие установило, что Бакшеев расправился со знакомой по велению его приревновавшей жены. Он ударил погибшую в грудь ножом, расчленил ее тело. Часть останков убийца спрятал, остальное – забрал с собой. Его супругу Наталью автоматически признали виновной в подстрекательстве к совершению убийства Елены Вахрушевой.Однако адвокаты Бакшеевых настаивают, что они не виновны, настоящий преступник – на свободе. Защитники стали добиваться отмены приговора. И даже после смерти Дмитрия Бакшеева в СИЗО юристы не остановились и продолжают обивать пороги различных инстанций.Чтобы доказать невиновность своего подзащитного, адвокаты дважды просили суд провести эксгумацию тела жертвы Елены Вахрушевой. Это было необходимо для точного установления причины смерти. Дело в том, что следователи утверждают – женщину убили двумя ударами ножа в сердце. При этом согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле нет проникающих ножевых ранений. Почему-то, для адвокатов важно, как ее убили.Пока шло судебное разбирательство, в эксгумации тела защитникам отказывали. Тогда они решили найти могилу женщины. Оказалось, что похоронена она была в феврале 2020 года. Обнаружено захоронение было на кладбище в хуторе Копанском как невостребованное – похоронили ее за счет городского бюджета. А нашли адокаты могилу только сейчас. Все это время им не сообщали, где покоится жертва.- Очень, очень горькая ирония судьбы заключается в том, что убитую девушку (Елену Вахрушеву) похоронили всего лишь за день до Дмитрия Бакшеева, - рассказывает защитник Юлия Федотова. - Только, в отличие от него - в могиле для невостребованных трупов. Сожитель Елены Вахрушевой, которого признали «потерпевшим», даже не захоронил по-человечески «любовь всей своей жизни».Более того, мужчина заявил о пропаже Елены лишь спустя 11 дней, да и в суд ни разу не явился. Главный вопрос, который мучает адвокатов, - что происходило с телом с сентября 2017-го по февраль 2020-го? Именно это сейчас и пытаются выяснить защитники.- Мы пройдем все инстанции вплоть до председателя верховного суда, - рассказывала адвокат Юлия Федотова. - Мы считаем, что в убийстве Дмитрий Бакшеев не виноват. Только в «Надругательстве над телом». Свое наказание он уже отбыл, тем более что в УК нет наказания за это в виде лишения свободы.Если адвокатам удастся отменить приговор, то Наталью Бакшееву, которая сейчас, по мнению защитников, отбывает чужое наказание в колонии, выпустят на свободу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Свою вину она не признает!»: адвокаты Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», взяли под защиту его женуНаталью Бакшееву отправили в колонию общего режима на 10 лет, но свою вину она не признает до сих пор. По словам осужденной, на месте преступления она не была, а убитую женщину увидела в суде, когда показали ее фотографии (читайте далее)Адвокаты «краснодарского каннибала»: Настоящий убийца по-прежнему на свободе!Защитники считают, что осужденный Бакшеев стал заложником распространившейся фейковой информации о некой «банде каннибалов» (читайте далее)Последнее слово Натальи Бакшеевой в суде: «Я виновата лишь в том, что своим поведением довела мужа до преступления»Свою вину Наталья Бакшеева так и не признала, на месте преступления не была, убитую женщину, по ее словам, она никогда не видела, пока ей в суде не показали фотографии (читайте далее)С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬВ Краснодаре задержали 35-летнего мужчину, сделавшего селфи с отрубленной рукой и головойВ полицию Краснодара обратился местный житель, который принес найденный на улице мобильный телефон. Как позже выяснилось, в памяти устройства были несколько селфи. На снимках неизвестный мужчина позирует с отрубленной рукой и головой женщины (читайте далее)КСТАТИКаннибалы в Краснодаре: следователи подтвердили версию убийства из-за ревностиОфициальная информация есть только об одной жертве. Тому, что каннибалы в Краснодаре убили 30 человек, пока нет доказательств (Читайте далее)