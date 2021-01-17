Ураганный ветер весь день испытывал на прочность город-курорт. Пока одни жители снимали стихию из окон своего дома, другие геройствовали и развлекались прямо на набережной. Сочинцы засняли на телефон, как двое парней отправились на пирс, чтобы записать эффектные видео. На кадрах видно, как парень играется с волнами. В какой-то момент одна из них накрыла его с головой. К счастью, молодой человек не пострадал, лишь промок с головы до пят.После того, как запись появилась в Сети, сочинцы вспомнили трагедию, которая произошла почти год назад. 25 февраля 2020-го унесло в море двух школьников. Напомним, 14-летние Никита Ш. и Сергей П. решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море.В тот день на курорте был сильный ветер, море штормило, но ребят это не остановило. Закатив по колено штаны, они продолжали идти. В какой-то момент огромная волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло.И хотя сотрудники МЧС приехали очень быстро, сразу найти подростков не смогли из-за шторма. В операции задействовали спасателей на берегу, а также технику - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Сотни людей искали мальчишек в надежде найти живыми.Но лишь спустя месяц тело одного из подростков обнаружили в Лазаревском районе курорта.- Его вынесло на берег одного из пляжей. Это погибший 14-летний Никита Ш. Тело мальчика обнаружено без рук, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.А тело его товарища не найдено до сих пор. Спасатели говорят - шансов обнаружить его останки на сегодняшний день практически нет.