Измывалась каждый день в течение пяти лет: В Новороссийске мать зверски избитого ребенка-маугли приговорили к трем годам тюрьмы

В суде женщина раскаялась и попросила не отправлять ее в тюрьму.

В жестокой истории, произошедшей год назад в Новороссийске, суд поставил точку. 6-летний мальчишка стал жертвой домашнего насилия. Причем руку на него поднимала собственная мать. Об издевательствах, которые творились в стенах квартиры одной из многоэтажек, выяснилось случайно. В затопленной и захламленной однушке соседи обнаружили ребенка, на тельце которого буквально не было живого места. Худенького мальчика с многочисленными синяками и кровоподтеками тут же забрали в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

В больнице ребенку стали оказывать помощь, но было ясно сразу - возвращаться домой малышу нельзя. Пока мальчик находился под наблюдением врачей и психологов, правоохранители беседовали с матерью Валентиной Гусейновой. Как выяснилось, она воспитывала сына одна. При этом ребенок, по данным следствия, не ходил в детский сад и на медосмотры. На улице женщину с сыном соседи тоже видели редко. При этом сама Валентина очень любила ходить по гостям - возвращалась, естественно, подшофе.

С ребенком, которого истязала мать, долгое время работали психологи.

Позже правоохранители узнали, что свою кровинку женщина била каждый день. Измывалась над ним она с июля 2015 года по апрель 2020-го, пока соседи не вломились в квартиру.

- Женщина систематически причиняла сыну телесные повреждения, не занималась его воспитанием, не поддерживала надлежащим образом санитарно-гигиеническую обстановку в жилище, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Кроме того, она не принимала мер для его дошкольного воспитания, а также выявления у него заболеваний и своевременного лечения.

Валентина Гусейнова воспитывала сына одна.

Действия матери-тирана повлекли задержку в личностном и речевом развитии мальчика. Психологи и педагоги не один месяц работали с ребенком, чтобы вернуть его к нормальной жизни, которую он, кажется, не знал с пеленок.

- Лишь спустя время малыш стал идти на контакт. Ребенок уже воспринимает и воспитателей, и других людей. Похоже, мальчик почти забыл, что с ним было, когда он жил с матерью, - говорит начальник городского управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков. - Хотя, когда малыш только попал в больницу, то сильно переживал, что издевательства начнутся вновь.

В суде женщина раскаялась, умоляла суд дать ей шанс, чтобы исправить ошибки, потому просила не отправлять ее в тюрьму. Но суд Новороссийска посчитал иначе - он признал Валентину Гусейнову виновной в истязании сына и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей дали три года и один месяц лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

- Подсудимую взяли под стражу в зале суда, - уточняют в надзорном ведомстве.

Как только конвоиры подошли к ней и стали надевать наручники, женщина стала плакать.

- Не хочу в тюрьму, не надо! - вопила она сквозь слезы.

Тем временем сам мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

- Иск о лишении женщины родительских прав будет рассмотрен отдельно после вступления приговора в законную силу, - говорят в Краснодарском краевом суде.

После того, как жуткая история получила огласку, выяснилось, что у ребенка есть отец и он готов забрать мальчика к себе. Правда, Федор Пирожков в свидетельстве о рождении сына никогда не был записан, да и с женщиной в браке не состоял. Потому прежде мужчине нужно доказать, что он, действительно, родственник пострадавшему мальчику. Но за год желание сделать это он так и не проявил.

- Кроме того, внесены представления главе Новороссийска, начальнику УМВД по городу и министру здравоохранения Краснодарского края, - добавляют в прокуратуре Кубани. - Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска

33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота [подробнее]

МЕЖДУ ТЕМ

"Странная, нигде не работает, живет подачками": что известно о матери, оставившей избитого сына в затопленной квартире

33-летней Валентине Гусейновой из Новороссийска проведут экспертизу на вменяемость [подробнее]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только сейчас стал идти на контакт»: Зверски избитый 6-летний ребенок-маугли до сих пор находится в реабилитационном центре Новороссийска

Каждый день с пострадавшим мальчиком работают психологи и педагоги. Лишь спустя время малыш стал идти на контакт. Ребенок уже воспринимает и воспитателей, и других людей (читайте далее)