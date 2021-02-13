Снегопад не стихнет, а усилится: в Краснодаре готовятся к новому удару стихии

В такую погоду все свои сидят дома. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Краснодар останется во власти циклона в течение всех выходных. Ужасный снегопад, который шел в городе, не стихнет, а лишь усилится. Таковы прогнозы синоптиков. Потому коммунальные службы на отдых идти пока не планируют.

- Ночью расчищать и обрабатывать дороги Краснодара будет 56 специализированных машин, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

С прекращением потока транспорта на дороги краевого центра выйдет снегоуборочная техника. Приведение в порядок городских дорог продолжится до утра 14 февраля.

- В первую очередь, расчистят и обработают магистральные дороги, мосты, путепроводы, маршруты движения общественного транспорта, - говорят в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

За 13 февраля дорожники обработали от наледи более 260 участков дорог, использовали 470 тонн песко-соляной смеси.

- При усилении снегопада количество снегоуборочной техники может быть увеличено - помощь обещали в Минтрансе края, - добавляют в городской администрации. - Также есть договоренности со строительными компаниями города, которые готовы предоставить свои машины.

Конечно, в такую погоду все св