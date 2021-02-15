В Международном аэропорту Краснодара рассказали подробности, как воздушная гавань победила стихию.Взлетно-посадочную полосу с рулежными дорожками расчистили и посыпали реагентами. Все самолеты обработали специальной жидкостью против обледенения. Пассажиров задержанных рейсов накормили.Международный аэропорт краевого центра постепенно возвращается к нормальной жизни. Самолеты, которые были задержаны из-за снегопада отправляются в пункты назначения.- В целом можно сказать, что это тяжелый день закончился победой сил аэропорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.Напомним, что на утро 15 февраля в аэропорту Краснодара из-за снегопада было задержано 11 рейсов. Транспортный аэроузел краевой столицы закрыли до 15:00 в связи метелью.Как только на кубанскую столицу обрушилась стихия, аэропорт перешел на усиленный режим работы.- Краевой центр накрыл сильнейший циклон. По прогнозам синоптиков, этот снегопад будет в разы сильнее, чем был в течение января текущего года. На город может обрушиться беспрецедентный удар стихии, - прогнозировали два дня назад в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II. – Синоптики прогнозируют метель. Снегопад продлится всю ночь и усилится под утро.Представитель пресс-службы обратила внимание, что аэропорт может ограничивать прием и выпуск самолетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло.ВАЖНО!Как долго продлится снегопад в КраснодареТо, что творится за окном, по словам синоптиков, не предел. Дело в том, что ситуацию определяет холодный атмосферный фронт, который останется в наших краях минимум на несколько дней (подробности)Снег в Краснодаре 15 февраля 2021: фото, видеоМетель обрушилась на мегаполис ночью – снега в Краснодаре 15 февраля 2021 выпало более 20 см. Природная стихия парализовали движение транспорта на дорогах (читать далее).