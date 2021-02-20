«Морозы отступят, снегопады прекратятся»: На Кубани прогнозируют резкое потепление

Фото: Сочинский национальный парк

В Краснодарском крае прогнозируют плюсовые температуры уже 21 февраля. Температурный фон начнет стабилизироваться, осадки в регионе не прогнозируются, но погода будет облачной.

Напомним, что последний месяц зимы принес в регион рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра. Одновременно на Кубани держались аномальные морозы.

Причиной снегопадов стала циклоническая депрессия над Черным морем. Из-за постоянных вторжений холодного воздуха в ее области то и дело возникают фронтальные волны. Они-то и заставляют небо засыпать Краснодарский край.

Одновременно на Кубани держались аномальные морозы. Снегопады сопровождались ухудшением видимости и гололедом на дорогах.

- В регионе температурный фон будет стабилизироваться в выходные дни, немного подрастая, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - В субботу небольшие морозы еще сохранятся. В воскресенье вернёмся на те самые +1 градус, при этом осадков практически не прогнозируется, но будет достаточно облачно.

Но известно, что ранней весны с аномально высокой температурой жителям Кубани ждать не стоит. Столбики термометра будут ползти вверх постепенно.

Средняя температура воздуха в марте на Кубани составит порядка 8 градусов выше нуля, на юге – до 11. Как обычно, месяц будет дождливым.

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