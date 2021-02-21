На Кубани из-за температурных качелей прогнозируют туман и гололед

Фото: отдел пропаганды БДД краевой Госавтоинспекции

В Краснодарском крае прогнозируют резкое потепление. В регионе из-за температурных качелей прогнозируют туман и гололед. Если в ближайшие сутки синоптики предсказывают в регионе ночной мороз до -14°С, то 23 февраля дневная температура повысится до +7°.

Утро 21 февраля в Краснодаре началось с тумана. Сегодня в краевом центе переменная облачность, без осадков. Ветер дует днем западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха днем - от 0 до +2°С.

В целом в регионе до конца суток ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем от 0 до +5°С. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшие осадки - дождь, местами мокрый снег. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, в Туапсинском районе возможны порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°С, днем от +3 до +8°С.

В ближайшие двое суток температура значительно повысится.

- В начале периода преимущественно без осадков, остальную часть периода местами осадки в виде мокрого снега, днем – с дождем, гололед, налипание мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 22 февраля от 0 до -5°С, в юго-восточных предгорьях от -4 до -9°С.

Почти мартовские температуры прогнозируют 23 февраля: от +2 до +7°С, в северной половине края от -3до +2°С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ветер западной четверти 6-11 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +6°С, днем от +5 до +10°С.

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