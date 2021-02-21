Подробности жуткого ДТП в Краснодаре 21 февраля 2021: Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

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В краевом центре полиция проводит необходимые следственные действия, проводя расследование по факту жуткого ДТП в Краснодаре 21 февраля 2021. Авария произошла в центре Краснодара. Под колесами автомобиля погиб 33-летний мужчина.

ДТП произошло на перекрестке улиц Базовской и Буденного. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Буденного со стороны Костылева в сторону Леваневского. Он промчался на красный сигнал светофора и «догнал» KIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и сбил 33-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Полиция объявила его в розыск.

- В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.

Он напомнил, что статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

- В данное время проводятся необходимые следственные действия, - заключил Артём Коноваленко. - Уточняются все обстоятельства происшедшего.

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