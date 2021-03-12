Суд взыскал с участников «кущевской банды» 140 млн рублей в пользу предпринимателя

Фото Николай Хижняк

Краснодарский краевой суд на своем заседании накануне оставил в силе решение Кущевского районного суда о взыскании 140 миллионов рублей в качестве материального ущерба с участника «кущевской банды» Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней.

Дело о вымогательстве у коммерсанта Исюка 70 миллионов рублей в 2010 году было возбуждено в отношении Федора Стрельцова, Алексеева, Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Позже дело в отношении Иванова и Цапка было прекращено в связи с их смертью, в отношении Стрельцова выделено в отдельное производство, потому что он до сих пор находится в розыске.

Фото Николай Хижняк

В конце февраля 2021 года прокуратура Ростова-на-Дону неожиданно не утвердило обвинительное заключение по делу,и адвокаты потерпевшего уже начали полагать,что вымогатели могут остаться безнаказанными. Однако,этого не случилось.

Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Краснодарского краевого суда не нашла законных оснований для пересмотра решения нижестоящего суда. С ответчиков будет взыскана сумма в 140 миллионов рублей.

Деньги взыскиваются в пользу местного предпринимателя Александра Исюка, у которого члены банды вымогали деньги и активы.

Фото Николай Хижняк

Разбирательства в судах двух инстанций по этому делу продолжались более года. При этом сторона ответчиков под различными предлогами старалась затянуть процесс.

- В судебных заседаниях Кущевского районного суда были исследованы тома первичных документов, допрошены десятки свидетелей. Суд также обеспечил в соответствии с процессуальным законом участие в деле по системе ВКС осужденного Цеповяза, что в совокупности позволило объективно и всесторонне изучить предъявленные требования к тем, кто однозначно причастен ко всем экономическим делам Кущевской банды и создавал ее финансовую основу,- рассказал адвокат Генрих Хачатуров.

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