Мать мальчика-маугли из Новороссийска лишили родительских прав

Сейчас мальчик находится в детском доме

33-летняя Валентина Гусейнова села в тюрьму на три года за то, что измывалась над своим шестилетним сыном в течение многих лет. Мальчика Женю нашли соседи в апреле прошлого года, когда из квартиры Гусейновой потекла вода. Они вошли и ужаснулись. На теле ребенка не было живого места от синяков и даже укусов не насекомых, а человека. На место происшествия бдительные соседи вызвали медиков и полицейских. До приезда бригады скорой помощи ребенка накормили и отогрели. В одних трусиках он прятался от людей в грязной комнате.

"Комсомолка" выяснила тогда , что мать ребенка, 33-летняя Валентина Гусейнова, живет в этой квартире уже несколько лет, нигде не работает и существует за счет помощи окружающих.

- Квартира ей досталась как сироте. По поводу обстановки в семье никаких сигналов раньше не поступало, - рассказали "КП" - Кубань" в мэрии города-героя.

Отца ее маленького сына соседи никогда не видели. Он появился позже на одном из телешоу, изъявив желание забрать сына к себе. А потом снова пропал.

Вскоре мать задержали и осудили, дав беспрецедентное наказание за издевательства над сыном.

А теперь органы опеки Новороссийска еще и отобрали у нее права на мальчика.

- Судом удовлетворен иск о лишении женщины родительских прав в отношении ее малолетнего сына. Также суд постановил взыскать с женщины алименты на содержание ребенка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Проще говоря, Гусейнова не будет воспитывать сына, но обязана содержать его до совершеннолетия.

Напомним, следователям мать 6-летнего мальчика Валентина Гусейнова сама призналась, что била сына в отместку бывшему сожителю - его отцу.

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