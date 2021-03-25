2,5 года назад «Боинг» выкатился за пределы полосы в Сочи: что стало с пострадавшими пассажирами самолета

В обстоятельствах авиакатастрофы продолжают разбираться правоохранители. Фото: Южная транспортная прокуратура.

С момента авиакатастрофы в Сочи прошло больше 2,5 лет, но судебные разбирательства все еще продолжаются. Напомним, 1 сентября 2018 года Boeing-737 совершил жесткую посадку. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера.

На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Но только пятеро летевших потребовали компенсации в суде.

Два из них - мужчина и женщина из Москвы, которые были в том самолете, и которым пришлось эвакуироваться и прыгать в реку с крыла горящего самолета. После сильнейшего шока у них появилась аэрофобия.

- Женщине присудили компенсацию в размере 600 тысяч рублей и еще 100 тысяч рублей авиакомпания добровольно выплатила во время рассмотрения дела, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» представитель пострадавших, юрист Андрей Лухин. - А вот мужчине - 300 тысяч рублей, но с этой суммой мы не согласны, надеемся, что Верховный Суд отменит данное решение и отправит дело на новое рассмотрение для увеличения размера компенсации.

Больше всего было повреждено левое крыло самолета.

Также удалось добиться справедливости супружеской паре, которым авиакомпания возместила ущерб добровольно. Дополнительно удалось взыскать компенсацию в размере 80 и 50 тысяч рублей.

Стоит сказать, один из пассажиров, который остался недоволен работой медиков и служб аэропорта, во время рассмотрения дела неожиданно пропал.

Алексей остался недоволен работой медиков, служб аэропорта.

- Однако позднее стало известно, что мой доверитель без какого-либо уведомления заключил мировое соглашение с авиакомпанией. Условия мне неизвестны, - добавил юрист Андрей Лухин.

Напомним, после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

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