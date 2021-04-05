Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 апреля 2021: число заболевших снизилось вдвое

Заболевших все меньше
Всего 109 раз за сутки тесты на коронавирус у жителей Кубани дали положительный результат.
Больше всего случаев опасного заболевания за минувшие сутки выявлено в Сочи и Краснодаре-31 и 20 соответственно.
С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили уже у 42808 человек, в том числе у 2841 ребенка.
В последние недели заболеваемость в регионе держится на стабильно низком уровне. При этом режим повышенной готовности пока не снят, но есть некоторые признаки того,что это может вскоре произойти.
Так, власти Сочи уже объявили о проведении в этом году около 60-ти крупных массовых зрелищных мероприятий на курорте.
В целом Сочи планирует принять в период с мая по сентябрь 2021 года около 4 миллионов туристов. При этом мест в дорогих здешних отелях на майские праздники почти не осталось.
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