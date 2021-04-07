Снова за старое: самого молодого члена банды цапков снова задержали

В группировке парень был своего рода «шестеркой».

О 26-летнем Игоре Майданюке станичники говорят охотно. Имя парня прогремело на всю страну, когда 10 лет назад в Кущевской произошла жестокая бойня. Тогда он был еще юношей, которого все знакомые называли добродушным, незлопамятным.

Уж что заставило его примкнуть к цапкам — неизвестно. Однако местные жители уверяют - парень связался с бандитами аккурат после смерти бабушки. Говорят, его готовили к вступлению в банду. Правда, из-за того, что он был тихоней на стрелки с собой не брали. Тем не менее, после громкого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова Майданюка, как и остальных цапков, повязали. Сначала его подозревали в этом жутком преступлении, но когда началось следствие, выяснилось - на дело в дом фермера Аметова вместе с ОПГ не ходил. В группировке парень был своего рода «шестеркой».

Зато силовикам удалось выяснить всю подноготную Майданюка. Нарыли немало – хранение наркотиков, угон машины и избиение станичников. За это ему светило 10 лет тюрьмы. Однако на момент совершения преступлений ему было всего 16. Поэтому в июле 2011 года ему зачитали облегченный приговор и отправили в Белореченскую воспитательную колонию на 4,5 года.

Полный срок Майданюк не отсидел – за прилежное поведение его освободили досрочно в 2013 году.

Но полный срок Майданюк не отсидел – за прилежное поведение на свободу вышел досрочно. Из колонии он вышел в феврале 2013 года.

- Ненадолго... - говорили тогда станичники и, похоже, были правы.

За избиение мужчины, незаконное проникновение в его дом да еще и оскорбление полицейского, он снова попал за решетку. Майданюку тогда было уже 22 года, так что отправился он прямиком во взрослую зону. В сентябре 2018-го вышел - свободой насладился пару месяцев и вновь угодил в кандалы. На этот раз сел за кражу - дали 11 месяцев тюрьмы.

В очередной раз из «мест не столь отдаленных» Игорь Майданюк освободился в 2019 году. «Продержаться» сумел год, но весной 2020-го во время карантина снова слетел с катушек. Тогда он забрался в дом к 53–летней женщине, над которой хотел надругаться. На отсидевшего ранее парня хотели завести дело по нехорошей статье, но перед судом он так и не предстал. Само преступление успели предотвратить люди, которые проходили мимо дома, так что оснований просто не было.

Но без дела Майданюк, которого чудом миновало длительное тюремное заключение, не сидел. Несколько раз он попадал в обезьянник за дебош - привозили его исключительно подшофе. Похоже, алкоголь и придавал смелости самому молодому члену банды цапков.

Зимой 2021 года он вместе с подельником попался на краже. Под стражу Майданюка не взяли, решили, что от закона все равно не скроется. Но он обязан был не покидать станицу. Рецидивист так и сделал, правда, во время очередной пьянки вновь попал в неприятную историю.

- 4 апреля его привезли в спецпомещение для задержанных лиц в отделе МВД. Задержали его по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Во время водворения у него обнаружили ссадины и царапины на руках. Но его никто не бил — сам он заверил, что получил легкие травмы в быту.

Сейчас Игорь Майданюк отпущен «под обязательную заявку» - очередной приговор он услышит уже этой весной. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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